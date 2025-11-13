大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、2025season第14節！vs PasionToyonakaFC、11月16日（日）17:45｜大阪府社会人サッカープラチナリーグ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

11月16日（日）17:45より、Osaka City SCが2025 season 第14節となる大阪府社会人サッカー・プラチナリーグで Pasion Toyonaka FC と対戦いたします。

■ 日時

2025年11月16日（日）17:45キックオフ

■ 会場

南津守さくら公園

住所：大阪府大阪市西成区南津守１丁目２-３６

■ 入場料

観戦無料

■ Pasion Toyonaka FC戦に向けて

先週の試合で、Osaka City SCは大阪府社会人サッカー・プラチナリーグの優勝を決めることができました。

しかし、チームはすでに次なる舞台、11月30日より開幕する「関西府県サッカーリーグ決勝大会」を見据えて動き始めています。

この大会は、クラブの目標である「関西2部昇」に直結する極めて重要なステージです。

だからこそ、今回のPasion Toyonaka FC戦も、ただの一戦ではなくより強度の高い戦い方を提示し、チーム全体の完成度を引き上げるための重要な試合と捉えています。

優勝後も気を緩めることなく、積み上げてきた攻守の連動性、球際の強さ、そしてゴールへ向かう姿勢をより研ぎ澄ませ

11月30日から始まる決戦に向けて、チーム一丸となってさらにギアを上げていきます。

引き続き、皆さまの変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、

「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/