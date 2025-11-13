長谷川正哉教授が第32回ひろしまベンチャー助成金「HIROSHIMA Venture Excellence Award」を受賞しました！

広島県公立大学法人

本学の研究成果を基盤に起業した大学発ベンチャー・合同会社ASI（代表：長谷川正哉〈保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース 教授〉）が、第32回ひろしまベンチャー助成金においてHIROSHIMA Venture Excellence Award（本年度最高位）を受賞し、83社中1位となりました。

授賞式はTSUNAGU広島2025の会期中、11月5日（水）に広島グリーンアリーナのメインステージで行われ、長谷川教授が登壇・受領しました。

ASIは、触覚（知覚入力）を用いた健康支援技術を中核に、PSI（知覚入力型インソール(R)）の社会実装と国際展開を推進しています。

■ 受賞概要

・受 賞 名：第32回ひろしまベンチャー助成金HIROSHIMA Venture Excellence Award

（助成額：500万円）

・受賞対象：「知覚入力型インソールPSIの高品質化および量産化と

感覚教育市場の創出による健康行動支援事業」

・受 賞 者：長谷川 正哉（保健福祉学部 保健福祉学科 理学療法学コース 教授

／合同会社ASI代表）

・主 催：公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金

／TSUNAGU広島2025（広島グリーンアリーナ）

・授 賞 式：2025年11月5日（水）

今後も産学連携を通じて、地域からの価値創出と健康行動の支援を推進してまいります。