NOTHING NEWが新作「視てはいけない絵画展」の開催を発表

株式会社NOTHING NEWメインビジュアル

この度、映画レーベル NOTHING NEWは2025年11月28日（金）から12月28日（日）まで、東急プラザ銀座の6F特設会場にて『視てはいけない絵画展』を開催いたします。

本展示では、”目”を直接視ることが禁止されている絵画や、真相を知ってはいけない絵画など、それぞれに“視てはいけない”理由をもつ絵画たちを展示いたします。

鑑賞者の方は自己責任で鑑賞頂きます。

※本展示の内容はすべてが真実とは限りません。



＜イントロダクション＞

この世には、”視てはいけない”絵画が存在します。

それらは、とある一人の収集家の手により人知れず保管されてきました。

今回、彼の遺言により "視てはいけない絵画展"として、特別に一般公開されます。

絵画を視た後、あなたの身に何が起きても、私たちは一切の責任を負いかねます。

ご来場、心よりお待ちしております。

チケットは2025年10月28日(火)18:00～販売開始。

詳細は公式HPや公式Xをご確認ください。

アザービジュアル



【開催概要】

開催期間：2025年11月28日(金)～12月28日(日) 11:10～20:30（最終入場19:30）

開催会場：東急プラザ銀座 6F特設会場（〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1）

入場料金：平日\2,000（税込） / 土日祝\2,300（税込）

公式WEBサイト： https://d.pass-store.jp/pages/mitehaikenai

公式X： https://x.com/miteha_ikenai_

公式Instagram：https://www.instagram.com/miteha_ikenai_/

ハッシュタグ： #視てはいけない絵画展

本展示会のお問い合わせ https://form.run/@mitehaikenai-info

主催 「視てはいけない絵画展」製作委員会

製作 NOTHING NEW / 視える人には視える展

【視える人には見える展 制作陣 】コメント

"視"を追求した結果、絵画に辿り着きました。読むほど、視るほど、世界の焦点がズレます。

その体験がたまらなく楽しく、そして怖いです。

【林健太郎 / NOTHING NEW プロデューサー】コメント

この催事は体験型展示作品です。なので怖くないです。ご了承ください。

「NOTHING NEW」

“才能が潰されない世の中”を目指して設立された映画レーベル。第一作『NN4444』はロッテルダム国際映画祭やクレルモン=フェラン国際短編映画祭、サンフランシスコ国際映画祭をはじめとする10以上の国際映画祭に選出。下北沢K2での先行上映は14日間全回満員を記録した。その後U35ホラー映画脚本賞「NN0000」、短編映画『幽霊の日記』などを発表している。『NN4444』は4月25日（金）より下北沢K2にて再上映。