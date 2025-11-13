入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、2025年11月11日（火）、カーブの強い鉛筆にもしっかり貼れる名前シール「鉛筆用・布ハレちゃん」を新発売いたしました。2025年11月16日（日）まで期間限定で、キャンペーン価格にて販売中です。

【キャンペーン概要】発売を記念してキャンペーン価格でご提供

「名前が消える」「油性ペンで書きにくい」「鉛筆に手書きするのが大変」など、保護者の声をもとに開発。商品の発売を記念して、普段は値下げしない当商品を期間限定で割り引きいたします。

■キャンペーン期間：2025年11月12日（水）10時 ～ 11月16日（日）23時59分まで

【鉛筆用お名前シール（布ハレちゃん。）】

◎商品内容：185枚入（1ピースサイズ／19mm×9mm）◎キャンペーン価格：1,600円（10%OFF） 1,790円（税込・送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより

【新商品の特徴】カーブの強い鉛筆にぴたっとフィット。洗濯OKの「布ハレちゃん」素材

小学校の必需品である鉛筆は、芯が柔らかい“2B”が推奨されることが多く、消耗が早い文具のひとつ。そのため、毎回書くのが大変・手書きは消える＆読みにくくなる、という悩みを抱える保護者さまも少なくありません。そのお悩みを解決するべく、コスパ最強の「鉛筆用・布ハレちゃん」が誕生しました。

1．カーブの強い鉛筆や色鉛筆にもピタッと貼れる、強粘着タイプ

六角軸鉛筆や赤鉛筆などのカーブ面にもしなやかにフィットする柔らかな素材を採用。強粘着タイプのため、日常の使用で剥がれにくく、名前がしっかり見える状態をキープできます。

2．自由度が高く、お気に入りの鉛筆にサクッと貼れる！

三角・丸形・太めのエンピツなど、お気に入りの鉛筆にも使用できます。名入れ鉛筆では対応が難しいこだわりの鉛筆にも、貼るだけで名前つけが完了！まっすぐ貼るのはもちろん、くるっと巻いて横向きに見せることも可能。使い方の自由度が高く、低学年～高学年まで長くお使いいただけます。

3．185枚入りでコスパ抜群。文具はもちろん、布製品にも貼れる「布ハレちゃん。」

「布ハレちゃん。」素材は、食洗機・電子レンジにも対応しており、文具類はもちろんお弁当箱などにも使用可能。また布製品も、貼って24時間経過すればお洗濯できるノンアイロンタイプです。「185枚も鉛筆だけではなくならない！」という心配はなく、ペタペタといろいろな持ち物にお使いいただけます。

4．入学準備～在学中の、保護者さまのご負担を軽減

1セットで鉛筆をはじめ、文具から布製品にまで幅広い持ち物の名入れに使えるため、入学準備や買い替え時の名入れ作業を大幅にサポートします。

【デザイン】小学生に人気のデザインを厳選した、全70バリエーション

入園準備から小学校高学年まで使える、シンプル～イラスト入りの70デザインをご用意。特に小学生に人気のデザインから厳選したデザインをセレクトしました。１種類ですが縦文字もご用意しています。

【素材】2年かけて独自開発。アイロン不要で布に貼れる「布ハレちゃん。」

TVでも紹介されたことがある、「布ハレちゃん。」は、2年かけて独自開発した素材です。今までアイロン用シールでしか貼りつけることが出来なかった布製品に、ギュッ！と貼るだけで名前つけができる強粘着タイプ。忙しい保護者さまにオススメの商品です。

■布製品はもちろん、あらゆる持ち物に使える

鉛筆・色鉛筆・赤鉛筆、コップ袋やランチョンマット・タオル・上靴・靴下まで、お子さまが使うあらゆるアイテムに、直接ペタッと貼るだけで名前つけを完了できます。

■「もったいない」から生まれたフリーシールつき

お名前を入れることができないデッドスペースを利用し、手書きで書き込める「フリースペース」を5枚つけました。「もったいない」という想いからできあがったシールです。

【布ハレちゃん。・開発者の声】これまで布につけるお名前シールといえばアイロンタイプが主流でした。しかしアイロン使用の負担、アイロンを持たないご家庭が増えている現状もあり、「誰でも・簡単に」使えるアイロン不要で布に貼れるシールの開発をスタート。試作と失敗を繰り返し一度は諦めかけたこともありましたが、「子育て世代の負担を軽くしたい」という想いで粘り続け、約2年かけてようやく理想の素材が完成しました。こうして誕生した『布ハレちゃん。』は「とても便利！」と、喜んでいただいております。これからも、子育てを少しでもラクに楽しくできるような商品開発を取り組んでまいります。

23年以上、お客さまの声をもとに成長してきたお名前シール

1998年にFAXとハガキでの受注からはじまり、４年後にオンラインショップをスタート。23年以上つづけている強みを生かし、お子さまの成長と共にお名前シールに求められる変化を聞き、改善を続けています。

１．文字が読みやすくなるようにバランスチェックずみ

創業当時はアナログで作成していたため、文字バランスを1つ1つデザイナーがチェックし作成しておりました。これは品質保持に欠かせない作業であるため、システム化を進めた現在でも、デザイナーが必ずチェックを行い随時調整を行っております。

2．学校で学ぶ文字・旧字体に対応

「き」「さ」「そ」「り」は、学校で学ぶひらがなで作るため、文字を覚える時期のお子さまにピッタリ。また、ひらがなだけではなく、漢字・ローマ字にも対応。漢字は、旧字体でも作成可能なので安心です。

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル9F代表取締役：山根 昭二設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：http://www.sunad-s.co.jp