株式会社サイバーエース、「Meta Agency First Awards Japan 2025」にて「Best Solution Award - シグナル部門」を受賞

株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年11月11日（火）に開催された「Meta Agency First Awards Japan 2025」において、「Best Solution Award - シグナル部門」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

本賞は、Meta日本法人 Facebook Japanが推奨するシグナルロス対策の核となるソリューション、「Conversions API（CAPI）」および「Signals Gateway」を、年間を通じて最も積極的に導入・活用し、クライアントの成果最大化に貢献した代理店を表彰するものです。

■受賞の背景

デジタルマーケティングにおいてAI活用が進む中、その基盤となる「データ（シグナル）の質と量」の確保が不可欠です。当社は、このシグナル領域への戦略的な取り組みと実行力を高く評価いただきました。

１.Signals GatewayのAPAC（アジア太平洋地域）初事例創出

次世代のデータ連携ソリューションであるSignals Gatewayの活用において、APAC（アジア太平洋地域）初となる事例を創出いたしました。これにより、マーケットにおける新しいデータ計測のスタンダード確立に貢献しております。

２.CAPI導入の徹底とデータ品質の担保

2025年1月～9月期間において、国内対象Agencyの中でトップレベルのCAPI導入率を達成し、計測データ基盤の品質と量を高めることに大きく貢献いたしました。この国内トップクラスの導入率は、当社の専門性の高さを裏付け、シグナル領域への取り組みがマーケットトップ水準にあることを示しております。

３.シグナル強化による成果創出

シグナル強化によってパフォーマンス向上が明確に可視化され、クライアントの売上向上に大きく貢献いたしました。その高い貢献度と売上への寄与が評価されております。

■当社の取り組み

Meta日本法人 Facebook Japanとの緊密な連携のもと、Signals GatewayのAPAC（アジア太平洋地域）初の事例創出に成功しました。

また、データ計測の品質指標である「CAPI EMQスコア」の改善に継続的に取り組んでおります。その結果として、国内トップクラスのCAPI導入率を達成し、AI時代に必須となる強固なデータ基盤を構築いたしました。

当社は今後も、Meta社の最新ソリューションを積極活用し、マーケットのアイコンとなるような象徴的な成果を創出し続けることで、クライアントの事業成長に貢献してまいります。

＜公式 受賞者発表ページはこちら＞(https://events.atmeta.com/MAFAJP2025)

【本件に関するお問い合わせ】

当社のCAPI・Signals Gatewayに関しては多数の実績・事例に関しては下記よりお気軽にお問い合わせください。

広告運用に関するお問い合わせはこちら :https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/

会社概要

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6121 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

電話番号:03-5656-2214

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/

