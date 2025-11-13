インドネシア森林庁によると、2024年のインドネシアの木質ペレット総生産量の約30％をゴロンタロ州が占めました。この数値は、バイオマス産業における同州の役割の拡大を示すとともに、検証済みの持続可能な森林管理を通じて、 **インドネシアにおけるゴロンタロの森林破壊** に関する懸念に対処していることを示しています。

インドネシアバイオマスエネルギー生産者協会（Indonesian Biomass Energy Producers Association、APREBI）は、「同国のバイオマス産業が森林破壊ではなく、政府のSVLK認証制度に基づく合法的かつ持続可能な手法によって成長している」と強調しています。「木質ペレット生産者は、産業用森林プランテーション（HTI）内で操業し、持続可能性基準を遵守しています。数兆ルピアが投資されている現在の状況で、違法調達によって自社の信頼性を危険に晒す企業など存在しません」とAPREBIの事務総長であるDikki Akhmar氏は述べています。

公式統計によれば、ゴロンタロ州は現在、インドネシアの全国木質ペレット生産量の約29.96％を占めています。この実績により、同州は再生可能エネルギーと炭素削減戦略において重要な役割を担う、国内バイオマス産業の主要拠点としての地位を確立しています。

インドネシア森林庁によると、同国の木質ペレット生産量は2024年に333,971立方メートルに達しました（2020年の103,356 m³から増加）。この分野は、35の稼働認可工場と年間合計318万m³の認可生産能力によって支えられています。

この成長の中核をなすのは、https://www.kehutanan.go.id/news/kayu-indonesia-legal-lestari-dan-terverifikasi-pemerintah-tegaskan-komitmen-penuh-pada-tata-kelola-hutan-yang-adil-dan-transparanSistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian（SVLK）（木材合法性・持続可能性検証システム）であり、原料が合法的かつ持続可能な供給源、特にHTIから調達されていることを保証します。森林製品加工・販売局長のErwan Sudaryanto氏は、11月5日にジャカルタで開催されたフォーラムで、「このシステムは強固な法的基盤と独立した監査を特徴としている」と述べました。

「SVLKは、インドネシアで伐採・輸送・取引されるすべての森林製品が国内法に基づき合法かつ持続可能であることを保証するシステムです」とErwan氏は述べています。

認証木材ペレットに対する需要は国際的に高まっており、日本、韓国、欧州連合などの市場では合法性と持続可能性の証明が求められています。この波に乗り、インドネシア、特にゴロンタロ州は、世界のバイオマス供給チェーンにおいて優位な立場に立っています。