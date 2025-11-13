日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「手料理のクレーム」についてのアンケートを実施しました。毎日の食事作りは、決して簡単なことではありません。献立を考え、買い出しをし、調理をして、片付けまで……。そんな日々の積み重ねを“当たり前”と感じているパートナーに、「惜しいね」「彩りが足りない」などと手料理の文句を言われて、イラッとした経験がある人は多いのではないでしょうか。今回ママスタセレクトでは、「旦那さんに対して『じゃあ、あんたが作ってみろよ』と思った瞬間はありますか？」と問いかけるアンケートを実施しました。選択肢には「ある」「ない」「その他」の3つを設定。1,400人を超える人たちから回答が寄せられました。

■約7割の人が「思ったことがある」と回答

アンケートの結果、「ある」と回答した人が70.1％となりました。一方で「ない」と回答した人は23.3％、「その他」は6.5％に。家庭の食卓には、見えない「負担」と「我慢」が隠れているようです。

■イラッとする理由は？

1.味付けや量への的外れなダメ出し

「味が薄い」「もう少し濃いほうがいい」といった、味付けへのクレームは多数寄せられました。

「餃子を手作りし、さらに栄養アップにと雑穀米を炊いたら『餃子には白米がいい』と言われた。一生、許さない」「『簡単なものでいいよ。焼きそばとか冷やし中華とか』って言われたとき。簡単じゃないわ！」

作り手の努力や工夫を見ずに発せられる何気ないひと言が、作る人たちの心を深く傷つけてしまうこともあるようです。

2.リクエストは多いのに、作らない・手伝わない

「下準備が面倒なメニューを平気でリクエストしてくる」「おかずが少ない」

と言われたなど、作り手の負担を考えずに文句を言う旦那さんも多いようです。彼らの心には、「料理は妻の仕事」という意識が根強く残っているのかもしれません。

■文句を言わない、手伝ってくれる旦那さんも！

一方で「イラッとしたことはない」と答えた人たちは約2割。その理由の多くは、「文句を言わない」「手伝ってくれる」旦那さんの存在です。

「義母が結婚当初『文句があるなら自分で作りなさい』と言ってくれたおかげで今日まで平和」「旦那は料理上手で、息子たちも『うまい！』と太鼓判」

食卓の空気感は、家族のひと言や振る舞いで大きく変わるようです。

■「おいしいね」のひと言が、作り手の心を救う

今回のアンケートから見えてきたのは、何気ない手料理へのひと言が相手を深く傷つけるという現実でした。共働き家庭が増える今、仕事から帰って食事を作ることは大きな負担です。調理だけでなく、献立決めや買い出し、栄養バランスの調整など、多くの「見えない苦労」。そうした苦労を知らずに文句を言われたら、作り手たちは「努力を否定された」と感じてしまうのも当然でしょう。「簡単なものでいいよ」という言葉も、場合によっては優しさではなく“単なる押し付け”“自己満足”として響きます。「おいしいね」のひと言が、作り手の心を救うこともあります。そんな小さな思いやりが、家庭の食卓をもっと温かい場所に変えるはずです。

【アンケート概要】実施期間：2025年10月11日～2025年10月12日（2日間）回答人数：1,427人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1449379

【ママスタ】月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。■ママスタセレクトについてなにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。https://select.mamastar.jp/■SNSママスタセレクト公式アカウントFacebook：https://www.facebook.com/mamastar.selectTwitter：https://twitter.com/mamastar_selectInstagram：https://www.instagram.com/mamastar_mangahttps://www.instagram.com/hahadojoLINE：https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta■会社概要社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階代表者 河端 伸一郎設立 1999年11月8日資本金 984,653,800円事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業【リリースに関するお申込み・お問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 ママスタセレクト編集部Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916【アンケートメニューに関するお問い合わせ先】株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部 広告担当https://select.mamastar.jp/ads