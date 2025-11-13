株式会社三交イン（代表取締役社長：長井康明 本社：名古屋市中村区）は、事業展開しているビジネスホテル「三交イン」の九州1号店として、熊本市中央区下通二丁目に、株式会社えがお（代表取締役会長兼社長：北野忠男 本社：熊本市東区）のグループ会社から建物を賃借し、「(仮称)三交インGrande熊本」（２０２７年秋開業予定）を出店することをお知らせいたします。 計画地は、「JR熊本」駅から徒歩すぐの熊本市電「熊本駅前」停留場から最寄りの「辛島町」停留場までは約１５分、「辛島町」停留場からは徒歩約４分の立地であり、熊本市内最大となる繁華街「下通エリア」に位置しています。また、九州最大級のバスターミナル「熊本桜町バスターミナル」も近接しており、熊本城へも徒歩約15分と、市内観光やビジネスにも利便性の高い場所です。 ホテルは、最上階11階に大浴場・露天風呂・サウナ・湯上り処を設け、１階にはご宿泊の方専用の朝食ラウンジを計画しております。また、客室は、ご家族連れ・グループ・ビジネス・インバウンドなど幅広いニーズに対応できる多様なタイプを備える予定です。 今後、熊本エリアの滞在拠点として、多くの皆さまに快適にご利用いただけるホテルとなるよう尽力してまいります。 なお、本出店により、三交インは全１６ホテル、2,232室を展開するホテルチェーンとなります。 （詳しくは「参考２ 三交イン ホテル一覧」をご参照ください。）

【計画概要】

所在地 熊本市中央区下通二丁目主要用途 ホテル140室（予定）構造規模 鉄骨造 11階建スケジュール 着工：2026年１月～ 開業：2027年 秋（予定）

参考１ 位置図

参考２ 三交イン ホテル一覧