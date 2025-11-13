【2025年収益部門AI活用調査】「Japan RevOps Report 2025 Autumn」調査レポートを無料公開

株式会社Mer

AI業務自動化支援「diver」を展開する、株式会社Mer（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤口 友彰、以下Mer）は、日本企業の収益部門におけるAI活用の実態と課題を調査した「Japan RevOps Report 2025 Autumn」を公開しました。個人情報入力なしでご覧いただけます。

本調査レポートでは、年間売上5億円以上の企業の経営層・事業責任者層500名を対象に、AI導入状況からデータ基盤整備、RevOps*認知度まで包括的に調査。41.8%がAI導入済みと前向きな一方で、データ品質・統合の脆弱性により「効率化」止まりで「変革」に至っていない日本企業の現実と、AI活用による変革実現への具体的な道筋を明らかにしました。

*RevOps は、営業・マーケティング・カスタマーサクセス部門などを統合し、 データに基づいた収益最大化を実現する戦略的アプローチのこと

「Japan RevOps Report 2025 Autumn」全文を見てみる:

https://agent.dealenablement.com/ja/page/71ccf497-70c1-4be0-9892-d978515ebb54/playlist/bc[…]1/item/f9e72e2a-bb8c-49e4-8399-ce4ff88d8ccc?pagenumber=1(https://agent.dealenablement.com/ja/page/71ccf497-70c1-4be0-9892-d978515ebb54/playlist/bc%5B%E2%80%A6%5D1/item/f9e72e2a-bb8c-49e4-8399-ce4ff88d8ccc?pagenumber=1)

■「Japan RevOps Report 2025 Autumn」調査レポート 概要

収益部門のAI活用における日本企業の現在地を明らかにし、データ基盤整備からRevOps実現まで、実践的な変革ロードマップを徹底解説した最新調査レポートです。

＜この資料でわかること＞- 日本企業の収益部門におけるAI導入状況（導入済み41.8%）と、二極化の背景- AI導入企業の89.5%が実感する「営業活動の効率化」などの具体的効果- 海外グローバル企業の収益部門におけるAI先進活用事例- AIの本格活用を阻む3つの構造的課題- AIとRevOpsの連携に期待される効果- 「基礎固め」から始める、AI活用実現のための3段階ロードマップ

＜こんな方におすすめ＞- AI活用を検討している企業の経営層・事業責任者の方- 営業・マーケティング・カスタマーサクセス部門の連携強化を図りたい方- データドリブンな意思決定体制の構築を目指している企業の方- AI導入を進めているが期待する効果が得られていない方- RevOps導入を検討している企業の経営企画・事業企画担当の方

■Japan RevOps Report 2025 Autumn目次

第1章 AI活用が収益最大化にもたらす変革の可能性- AI活用の基盤となる両輪:売上を伸ばし、コストを削減する- "収益部門"を革新するAI活用の2つの階層- AI活用による持続的成長の鍵は"AIの位置付け"にある- AIが実現する究極の個別最適化「ハイパーパーソナライゼーション」- 海外企業のAI活用:セールス部門の先進事例- 海外企業のAI活用:マーケティング部門の先進事例- 海外企業のAI活用:CS部門の先進事例- グローバルスタンダード:AIとRevOpsによる「ワンプラットフォーム」への変革- 日本と海外のAI活用ギャップ

第2章 日本企業の収益部門AI活用実態調査- 調査概要- AI導入状況の二極化- 導入AIツールの内訳- 今後導入を検討しているAIツール- AI導入効果の実感度- AI導入による具体的効果- データ品質の現状- 部門間データ連携の実態- IT基盤の整備状況- データ管理体制の現状- AI活用人材の充足度- 現場社員のAI活用への受容度- AI活用の推進体制- RevOps認知度と理解- AIとRevOps連携への期待効果- 今後のAI・RevOps導入優先度

第3章 日本企業の収益部門AI活用実現への提言- 日本企業の現在地:「断片的な実験」段階- AI活用実現のための3段階ロードマップ- 「データ基盤整備」がAI成功の前提条件- 「データ基盤整備」に必要な要素- 部門横断でのAI活用による相乗効果- AI時代の人材育成戦略

■Rev Opsアウトソーシングサービス「diver」について

「diver」は、RevOpsの力でデータを統合・業務を合理化し、収益構造を最適化するアウトソーシングサービスです。貴社に必要なSaasの選定・設計・自動化構築までを担い、運用が組織内に定着する最適なワークフローの確立に貢献します。

▼詳しくはこちら：https://www.diverops.com/

■会社概要

会社名 : 株式会社Mer

代表者：代表取締役 澤口 友彰

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日：2020年2月

ＵＲＬ：https://www.merinc.co.jp/



事業内容：Mer(メル)は、営業活動の土台を創るためのデータ・基盤・仕組みの提供をプロダクトを通じてご提供しています。

・AI CRMプラットフォーム「Pipedrive」https://www.pipedrive.merinc.co.jp/

直感的なUI/UXと高いコストパフォーマンスで、世界10万社以上で導入実績

※株式会社MerはPipedriveの国内唯一のマスターパートナー

・AI業務自動化支援「diver」https://www.diverops.com/

業務フロー設計・SaaSツールの選定から設計、自動化構築までオールインワン

・AIリードデータベース「LeadPool」https://www.leadpool.tech

700万人以上のキーパーソンデータと500万社以上の企業データを保有し、ターゲットリスト作成からCRMへの属性情報付与、キーパーソンへの1to1アプローチが可能