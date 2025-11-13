株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、自社開発のオリジナル製品「AIカメラシステム」の販売を開始することを本日発表いたします。本製品は、AIカメラがガス・重油メーターの情報を自動読取し、マクニカにて取り扱いのエネルギー管理システム「KisenseⓇ」＊1と連携することで、データの可視化から解析までを一気通貫で実現できます。これにより、工場や製造現場などの施設管理において、従来人手で行っていたガス・重油メーターの検針業務を大幅に効率化し、加えて解析データを活用することでエネルギーのムダを発見・改善でき、企業のエネルギーコスト削減に寄与します。■「AIカメラシステム」の開発背景近年、人手不足の深刻化に伴い、ガスや重油メーター検針の省人化が課題となっています。また、施設管理者がエネルギーの見える化を実施する際、従来はガス・重油用流量計の設置が一般的に検討されてきましたが、これら計測機器は導入にあたり負担が大きく、さらに大規模な設置工事が必要となる場合が多いため、ハードルが高い状況にあります。 昨今では、AIカメラの導入によりデータ取得が可能となるケースも増えてきましたが、エネルギー使用状況の解析やCO2排出量削減といったエネルギー利用の効率化までは踏み込めていないのが現状です。■導入コストを抑え、エネルギー可視化から解析まで一気通貫で実現可能なソリューション 本製品は、既存のガス・重油メーターにAIカメラを設置し、画像解析技術でメーター値を自動で読み取るため、従来の流量計導入に伴う大規模な設置工事が不要で、導入コストを抑えることができます。取得したデータは「KisenseⓇ」に自動連携し、エネルギー効率化のための解析データとして活用することが可能になります。現在は回転式メーター＊2に対応していますが、今後は7セグメント表示のメーター＊3へも対応予定です。■「AIカメラシステム」の主な特徴○ 既存メーターを活用し、大規模な設置工事不要・短期間で導入可能○ AI画像解析によりメーターを高精度に自動読取○ Kisense®との連携で、ガス・重油などのエネルギー使用量をクラウド上で可視化・解析○ 異常値検知やアラート通知、レポート自動作成など、現場の省力化と管理レベル向上をサポート

■今後について 今後は、「AIカメラシステム」で対応可能なメーターの種類をさらに拡大し、異常検知やCO2排出量の最適化など、企業のエネルギーマネジメント全体をより高度に支援するプラットフォームを目指します。これにより、企業の省人化やコスト削減を実現するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。＊1：Kisense®は、エネルギー使用量の比較・解析、コスト換算、CO2排出量の見える化、アラート通知など多彩な機能を持つプラットフォームです。AIカメラで取得したデータのほかにも、多様な設備データも同時に収集・解析可能です。＊2：回転式メーターとは、ガスや水道などの流体の使用量に応じて内部の羽根車（インペラ）が回転し、その回転数から積算値を表示する形式の計測器です。＊3：7セグメント表示とは、「日」の字型に配置された7つの発光体（セグメント）を点灯・消灯させて数字や一部の文字を表示するシンプルなディスプレイ装置のことです。【製品の詳細はこちら】https://www.macnica.co.jp/business/energy/products/148602/■マクニカの環境ソリューション事業について マクニカは、半導体の取り扱いに加え、世界中の最先端テクノロジーを活用して、様々なパートナー企業とともに環境問題の解決に取り組んでいます。サーキュラーエコノミー事業では「エネルギーマネジメント」「省エネマネジメント」「資源循環マネジメント」「環境ライフマネジメント」の４つの事業を展開しており、お客様の環境問題への課題解決につながるソリューションを提供させていただくことで、CO2排出量の削減、脱炭素社会の構築に貢献し、将来のSustainable Society（持続可能な社会）の実現に取り組んでまいります。マクニカのサーキュラーエコノミー事業について詳しくはこちら： www.macnica.co.jp/business/energy/※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp