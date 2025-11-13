■ 目標金額の15倍となる支援額を記録

「極ニンニク正油粉」は、目標金額50万円に対し、わずか数週間で750万円を突破。香りが“二度押し寄せる”独自の二段階構造が話題を呼び、スパイス市場に新しい風を吹き込んでいる。

■ 香りが二度広がる“極”の味わい

口に含んだ瞬間に青森県産ニンニクの香りが広がり、その後に醤油の旨みが追いかける。無添加（醤油を除く）で仕上げたこのスパイスは、家庭でもプロの味を楽しめると好評を得ている。

■ 料理歴26年、総フォロワー11万人の料理人が挑戦

開発を手掛けたのは、料理歴26年の料理人「出張料理人ミツ」。YouTube総再生数1,659万回、SNS総フォロワー10万人を超える人気料理人として知られる。スパイス業界が落ち着きを見せる中、「もう一度“旨い”で盛り上げたい」という思いから今回の挑戦をスタートした。

■ 出張料理人ミツ コメント

「まさかここまで応援していただけるとは思っていませんでした。驚きと共に感謝の気持ちが込み上げてきます。この“極ニンニク正油粉”は、どれだけ手間がかかっても“旨い”を届けたくて作りました。正直、スパイス業界はここ数年落ち着きを見せています。だからこそ今回の挑戦で一石を投じ、もう一度“旨い”というムーブを起こしたいと思いました。旨いが広がれば、美味しい顔が広がる。今回の挑戦でそれができたら、最高の幸せです。」

■ Makuakeでの販売は11月19日まで

「極ニンニク正油粉」は11月19日までMakuakeにて応援購入を受付中。最終週に向け、さらなる支援の動きが期待されている。プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/kiwami_ninniku/

会社概要会社名：株式会社バイプロ所在地：埼玉県日高市代表者：代表取締役 吉澤 光弘事業内容：食品開発・販売、キャンプ料理動画コンテンツ制作、卸販売ブランド：GOEN（ゴエン）URL：info@goen-camp.com本件に関するお問い合わせ株式会社バイプロ 広報担当E-mail：sponsor@goen-camp.com