クラウド環境、AI環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションベンダーである株式会社サテライトオフィス(本社:東京都江東区、代表取締役社長:原口豊、https://www.sateraito.jp/)は2025年11月13日、印刷書類や手書きの請求書・報告書などをAI-OCRで高精度に読み取り、電子データへ変換する「サテライトAI・簡単AI-OCRサービス」の提供を開始したことを発表します。Windowsアプリケーションとして提供。PC内で一括処理やスケジュールで実行することも可能です。

＜「サテライトAI・簡単AI-OCRサービス」の操作イメージ＞

●難しい操作は不要！アプリケーションを実行するだけでパソコンにあるファイルをOCR処理します。・STEP1：対象ファイルを処理フォルダに保存・STEP2：アプリケーションファイルを実行 ※定期実行も可能です・STEP3：処理フォルダにOCR化された電子データが出力

＜「サテライトAI・簡単AI-OCRサービス」のサービス概要＞

●印刷物も手書きもAIで正確データ化●カスタム自由度の高いローカルチューニング●手元のPCで簡単操作！処理はパソコン内で実行●一括処理&自動スケジュールで効率化●システム連携で幅広い活用が可能●ローコストで導入も簡単！まずはトライアルから

＜「サテライトAI・簡単AI-OCRサービス」の導入までの流れ＞

●トライアル&検証：まずはトライアルで操作感や精度をお試しください。あわせて実際の書類による事前検証を行ってください。●お見積り&導入支援：ご利用内容に応じたお見積りをお送りします。書式や業務要件によって弊社エンジニアによる導入支援も可能です。●運用フェーズ：ご契約&本格運用開始です。ご不明な点あればサポートまでお問い合わせください。

＜「サテライトAI・簡単AI-OCRサービス」の利用料金＞

●初期費用&導入支援：300,000円～・お客様環境へのインストール支援・入力書類のOCR解析検証支援・プロンプト設定、項目定期設定支援・導入Q&A、導入問合せサポート対応●ランニング費用：月額20,000円（税別、500枚まで）・追加の場合も500枚単位となります・運用時のQ&A対応（無償）・導入前に実際の書類でテストの上、導入ください。・トライアル時は無償利用■本サービスによるOCR文書読み取りの精度は100％ではなく、完全な電子データ変換を保証するものではありません。変換結果については、お客様にて所定の書類を事前テストで確認いただくことで、ご契約ください。■読取精度は書類の状態（印字品質、汚れ、手書きの癖など）、AIメーカーの大規模言語モデル(LLM)により変動する場合があります。■無料トライアルの利用範囲は事前に定めた条件に基づきます。

