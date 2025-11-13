【AMPLEUR】アンプルールからベストセラーを詰め込んだ、４つのウィンターコフレが11月13日(木) から数量限定で登場

株式会社ハイサイド

株式会社ハイサイド（東京都目黒区）が展開する、クリニカルソリューションコスメ「AMPLEUR（アンプルール）」は、ホリデーシーズンにふさわしいウィンターコフレ4種を、2025年11月13日（木）から限定発売いたします。

注目は、ベストコスメ受賞の導入美容液「ルミナスHQブースター」の現品をメインに据えた「アンプルール ルミナスコレクション」。冬に気になるくすみ*¹や乾燥、そしてハリ・弾力の低下といったエイジングサインにトータルアプローチする豪華なラインナップを、特別なセットにしてご提供いたします。輝く雪の結晶をイメージした特別なパッケージは、１年間頑張ったご自身へのご褒美や、大切な方へのギフトにも最適です。

アンプルール ルミナスコレクション

「アンプルール ルミナスコレクション」は、みずみずしい透明感と明るさを放つ肌を目指すためのブライトニング*²・コレクションです。主役の「ルミナスHQブースター」現品に、人気のローション、薬用シワ改善美白クリーム、そして2025年10月発売の新作ナイトマスクのミニサイズをセット。輝く雪の結晶の煌めきをイメージした特別なパッケージに、ブランドの自信作が凝縮されています。

コフレの主役は、ベストセラー美容液

このコレクション最大の魅力は、「ルミナスHQブースター（40mL）」がセットされていること。

透明感*²をサポートしながら、“次に使うスキンケアの受け入れ態勢を整える”人気の美容液です。このコフレ１つで、アンプルールが誇るブライトニング*²＆エイジングケア*³をトータルでご体感いただけます。

*¹乾燥によるキメの乱れ *²肌につやを与えてなめらかにすること *³年齢に応じたうるおいケア

■ 澄んだ光に包まれて、上質な輝きを ─ ブライトニング＆エイジングケアをかなえる

アンプルール ルミナスコレクション

セット内容

・ルミナスHQブースター / 現品（40mL）

・ラグジュアリーホワイト ローションAO II / ミニサイズ（20mL）

・アンプルール 薬用リンクルブライトクリーム [医薬部外品] / ミニサイズ（8g）

・アンプルール パワーマスク / ミニサイズ（10g）

価格：9,900円（税込）

ベストセラー美容液の現品価格で、ブランドの代表的なブライトニング、エイジングケアアイテムをフルラインで体験できるスペシャルコフレです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54895/table/109_1_6df2cff394e25352f6d7b431c2f28bdb.jpg?v=202511130857 ]

*¹整肌成分 *²角質層まで *³メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

■ うるおいと輝きが連鎖する保湿×美白ケアのラインナップ

ブライトニングコレクション（公式サイト限定）ブライトニングコレクション

セット内容

・ラグジュアリーホワイト ローションAO II / 現品（120mL）

・ラグジュアリーホワイト 薬用アクティブクリアD / 現品（30mL）

・アンプルール 薬用リンクルブライトクリーム [医薬部外品] / 現品（30g）

・アンプルール 薬用リンクルブライトクリーム [医薬部外品] / ミニサイズ（8g）

・アンプルール パワーマスク/ ミニサイズ（10g）

■ 年齢サインを感じる肌へ。うるおいとハリ密度にトータルアプローチ

エイジングケアコレクション（公式サイト限定）エイジングケアコレクション

セット内容

・アンプルール リフティング ローション / 現品（120mL）

・アンプルール リジュリューション / 現品（32mL）

・アンプルール 薬用リンクルブライトクリーム [医薬部外品] / ミニサイズ（8g）

・アンプルール パワーマスク / ミニサイズ（10g）

■ 贅を尽くしたクリームとともに。肌と心に、五感を満たすひとときを

ラグジュアリーコレクション（公式サイト限定）ラグジュアリーコレクション

セット内容

・ラグジュアリーホワイト ザ・クリーム / 現品（50g）

・ルミナスHQブースター / ミニサイズ(10mL）

・ラグジュアリーホワイト ローションAO II / ミニサイズ（20mL）

・アンプルール パワーマスク / ミニサイズ（10g）

詳しくはこちらから▼

アンプルール公式サイト（2025年11月13日発売）

澄んだ光に包まれて、上質な輝きをーAMPLEUR WINTER COFFRET 2025

https://www.ampleur.jp/Page/2025_wintercoffret.aspx

【アンプルールについて】

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。

美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。

限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

■アンプルール公式サイト

https://www.ampleur.jp/

■アンプルール公式SNS

アンプルール公式Instagram

https://www.instagram.com/ampleur_official

アンプルール公式X

https://x.com/AMPLEURofficial

アンプルール公式Facebook

https://www.facebook.com/ampleur

■商品に関するお問い合わせ

アンプルールお客様窓口：0120-987076（フリーダイヤル）

受付時間： 9:00～19:00（日・祝日・年末年始を除く）

お問い合わせフォーム：https://www.ampleur.jp/Form/Inquiry/InquiryInput.aspx