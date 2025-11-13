韓国ダーマスキンケアブランド「COSRX（コスアールエックス）」は、2025年11月13日(木)から16日（日）にVS.（グラングリーン大阪内）にて開催される、ヘア＆メイクアップアーティスト 小田切ヒロさんがプロデュースする期間限定ポップアップイベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」に参加することが決定しました。

本POPUPは、SNS総フォロワー約339万人を有し、ヒロ買いブームを巻き起こしている小田切ヒロさんがお気に入りのブランドを厳選して集めた期間限定コスメセレクトショップです。POPUPイベントのコンセプトである「ENERGETIC MONSTER」には、“自分の中にあるビューティーに貪欲な怪物に出会う場所”という想いが込められています。

この度「COSRX」は、小田切ヒロさんのPOP UPに出展させていただき、SNSでも「#ヒロ買い」で話題を集めたアイテムをはじめ、11月13日より発売する新商品「PDRNシリーズ」を展示予定。ぜひこの機会にお試しください。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

■COSRX（コスアールエックス）について

COSRXは、2013年に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。Expecting Tomorrow（より良い肌のための明日を）」をブランドスローガンに掲げ、肌悩みに真摯に向き合いながら、効果実感のあるシンプルな処方を追求しています。敏感肌でも使いやすい低刺激処方と、皮膚科学に基づいた成分設計で世界中にファンを持ち、現在では146以上の国と地域で展開。特に「ザ・ビタミンC23セラム」や「ザ・レチノール0.1クリーム」など、成分にこだわった実力派アイテムとして高い支持を得ています。COSRXは、不必要な成分は除き、必要な成分のみを配合する事により、肌本来の力を引き出し、日々のスキンケアをよりスマートで心地よいものにすることを目指しています。

■11月13日から発売の新商品「５PDRNシリーズ」

5種類のPDRN （サーモン、米、ツボクサ、海ぶどう、乳酸菌）を配合し、様々な肌悩みにアプローチする「５PDRNシリーズ」。今回のPOPUPで初お披露目、13日よりQoo10 COSRX公式サイトにて販売を開始します。

Qoo10 限定特別企画！期間限定でおまけプレゼントも。小田切ヒロさんのセレクト品をお得な価格で販売予定

SNS でも度々商品を紹介いただいている小田切ヒロさんに、COSRXのお気に入り商品をセレクトいただきました。●販売期間：11月13日(木)～12月12日(金)●対象商品：5 PDRN B5 バイタル スージング トナー購入者には、5 PDRN ヒアルロン酸 バイタル ハイドレイティング ハイドロゲルマスク 1枚をプレゼント。●価格：定価 2,950円（税込）➜ 2,475円(税込）16％OFF●ご購入：https://www.qoo10.jp/g/1177250889

＜5 PDRN B5 バイタル スージング トナー＞

容量：280ml価格：2,950円（税込）デイリースキンケアに使えるPDRN化粧水。5種類のPDRNとパンテノール(B5)が、刺激を受けた肌をやさしく整え、本来の健やかな肌へ導きます。

＜5 PDRN コラーゲン インテンス バイタライジング セラム＞

容量：100ml価格：3,510円（税込）デイリースキンケアに使えるPDRN美容液。5種類のPDRNと低分子コラーゲンが、肌の奥からハリを与え、本来の健やかな肌へ導きます。

＜5 PDRN ヒアルロン酸 バイタル ハイドレイティング ハイドロゲルマスク＞

容量：3枚入り価格：1,650円（税込）5種類のPDRNと8種類のヒアルロン酸を配合したハイドロゲルマスク。有効成分が肌に届くほど透明に変化し、疲れてくすんだ肌をいきいきと整え、スペシャルケアを受けたように健やかでうるおいに満ちた肌へ導きます。

■「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」

https://www.qoo10.jp/g/1177250889

開催概要

●日時：2025年11月13日（木）17:00～20:00 最終入場19:30 2025年11月14日（金）11:00～20:00 最終入場19:30 2025年11月15日（土）11:00～20:00 最終入場19:30 2025年11月16日（日）11:00～19:00 最終入場18:30●会場：VS. （ヴイエス）●住所：大阪市北区大深町6番86号 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS. ●アクセス：JR線「大阪」駅より徒歩7分●内 容：・小田切ヒロセレクトアイテムの展示・一部販売・サンプリング ・小田切ヒロ ファンイベント（抽選予約制） ・フォトスポットやメッセージボードなどの体験コンテンツ 等●特設サイト：https://hiro-energeticmonster.jp/●入場料・入場方法：無料・事前予約制※ご予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。下記予約サイトよりお申し込みください。●予約サイト：https://energetic-monster.lincruit.com/line_app/2/booking/event-reserve-schedule/＜来場予約／ファンイベント抽選予約＞ 10月15日（水）21:15～●特典：来場されたお客様にヒロギフト（セレクトしたブランドのコスメサンプルなどのキット）をプレゼント

■ヘア&メイクアップアーティスト 小田切ヒロさん Message

＜小田切ヒロ ヘア&メイクアップアーティスト＞

雑誌や広告でのヘアメイクをはじめ、化粧品ブランドのアドバイザーや商品ディレクション、メディア出演、書籍出版など多方面で活躍。豊富な美容知識と誠実な人柄により、多くの女優やモデルから厚い信頼を集めている。 現在、登録者数約155万人を超えるYouTube「HIRO BEAUTY CHANNEL」や、総フォロワー数約339万人超のSNSを通じて、最新の美容トレンドを発信。独自の審美眼とメソッドでヘアメイクの枠を超えた新しい“美の在り方”を提案している。また、美容だけでなく、自身の経験や想いから紡がれるエネルギーに満ちた言葉の数々は、多くの人々に共感と勇気を与え、世代を超えて支持を集めている。

＜コメント＞

前回ご好評を賜りました『ENERGETIC MONSTER』を、より多くの方にこの体験をお届けしたいという思いから、今回は大阪の地を舞台にバージョンアップ。「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」として開催いたします。 「自分の美しさを肯定し、さらに貪欲に美を追求できる場所」というコンセプトはそのままに、新たなコンテンツを多数取り入れ、より魅力的でエネルギーに満ちた空間を創り上げました。自分らしさを楽しみ、肯定し、内側から美しく元気になっていただける場となることを願っています。 そして、前回に引き続き、多くのブランド様のご共感とご協力を賜り、開催できることに心より感謝申し上げます。 日本をはじめ、世界中の方々が、自身の個性と魅力を存分に楽しむきっかけとなりますように。

