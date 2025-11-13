【岡山県・四国エリア限定】徳島県にちなんだ食材を使用した商品を、岡山・四国エリアのセブン-イレブンで11月14日（金）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、徳島県産の食材を使用した地域限定商品を、11月14日（金）から岡山県および四国エリアのセブン-イレブン店舗で順次発売します。

今回販売するのは、大塚食品が展開する「マンナンヒカリ」を使用した「大葉と生姜香る 鶏むね肉の梅しそおむすび」、徳島県内で収穫した野菜を使った「徳島県産トマトとチキンのバゲットサンド」、「徳島県産ブロッコリーと蒸し鶏の玉子サラダ」、「阿波尾鶏」を使ったお鍋「1/3日分の野菜が摂れる阿波尾鶏団子鍋」の4品。体調を崩しやすい季節の変わり目であり、また、2025年11月14日（金）がWorld Diabetes Day（世界糖尿病デー）であることを踏まえ、健康志向の方にもお喜びいただけるラインアップをご用意しました。

World Diabetes Day（世界糖尿病デー）とは

World Diabetes Day（世界糖尿病デー）は、世界160カ国の10億人以上が参加する世界有数の疾患 啓発の日。糖尿病の脅威に対応するべく1991年に国際糖尿病連合（IDF）と世界保健機関（WHO） が制定し、2006年12月に国連総会で公認されました。11月14日はインスリンを発見したカナダのフレデリック・バンティング博士の誕生日であり、この日に各国では様々な関連イベントが催されます。

商品ラインアップ

■大葉と生姜香る 鶏むね肉の梅しそおむすび

価格：165円（税込178.20円）

発売日：11月14日（金）～

販売エリア：四国

大塚食品が展開するこんにゃく由来の米粒状加工食品「マンナンヒカリ」を使用したおむすび。大葉・生姜の爽やかな風味と、鶏むね肉、梅しそのさっぱりとしたおいしさを堪能することができます。

■徳島県産トマトとチキンのバゲットサンド

価格：410円（税込442.80円）

発売日：11月14日（金）～

販売エリア：岡山県・四国（鳥取県、島根県、広島県の一部店舗）

徳島県産のトマトと相性のいいローストチキントマトソースと合わせてバケッドにサンドしました。トマトの酸味とローストチキンのジューシーな旨味が口いっぱいに広がります。

■徳島県産ブロッコリーと蒸し鶏の玉子サラダ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：11月18日（火）～

販売エリア：岡山県・四国（鳥取県、島根県、広島県の一部店舗）

徳島県産ブロッコリー、蒸し鶏、ゆで卵を組み合わせ、マヨネーズで和えたサラダ。素材のおいしさを活かした彩りを豊かなカップデリ。

■1/3日分の野菜が摂れる 阿波尾鶏団子鍋

価格：478円（税込516.24円）

発売日：11月14日（金）～

販売エリア：岡山県・四国（鳥取県、島根県、広島県の一部店舗）

旨味の強い阿波尾鶏のむね肉を使用した鶏団子を、豆腐や野菜とともにあっさり仕立てのスープでいただく鍋惣菜。寒くなってくるこれからの季節にピッタリの一品です。

担当者コメント

徳島県を代表する食材である阿波尾鶏やトマト、ブロッコリーなどの農産物を使用した商品を展開することで地域の魅力を発信し、日々の食卓に「健康志向」や「地域性」といった新しい価値を提供するために企画しました。おむすび、サラダ、鍋、調理パンをバランス良くラインアップしていますので、ぜひこの機会に徳島県の食材の魅力を再発見して

いただければ幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。