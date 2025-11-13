中古ピアノ販売のグランドギャラリー（所在地：愛知県岡崎市）は、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間限定で「ピアノ ブラックフライデー月間セール」を開催いたします。今回のセールでは、人気のグランドピアノに加え、これから演奏を始めたい方に嬉しいアップライトピアノのラインナップも大幅に拡充しました。初心者の方から演奏会場用ピアノを探しているお客様まで、幅広い層にとって絶好の購入チャンスとなります。

■ 今週さらにラインナップ追加！人気モデルが“今だけ価格”で登場

https://www.grandg.com/f/atpress

今週、新たにセール対象ピアノが多数追加され、より幅広いラインナップからお選びいただけるようになりました。YAMAHA、KAWAIをはじめ、DIAPASON、MARCHEN、ESSEXなど、国内外で人気の高いブランドのピアノが“今だけの特別価格”で登場しています。ご家庭用のアップライトピアノから、本格的に学びたい方の1台まで、「初めてのピアノ選び」「弾き比べて納得したい」というお客様にもぴったりの内容となっています。豊富な在庫が揃うこの期間、理想の1台に出会える絶好のチャンスです。

■ 日本最大級のピアノショールームと20年の実績が支える“安心のピアノ選び”

グランドギャラリーは、20年以上にわたり日本国内外で中古ピアノの再生・販売を行い、年間1万台超の取扱実績／累計15万台以上の販売実績を積み重ねてきました。全国に約4,000台の在庫を自社で保有し、その中から選び抜いたピアノを、国内最大級の中古ピアノショールーム「グランドギャラリー岡崎」に常時展示しています。グランドピアノ80台以上、アップライトピアノ70台以上が並び、常時150台以上の弾き比べができる環境をご提供しています。Steinway&Sons、YAMAHA、KAWAIをはじめ、世界で名を馳せるブランドのピアノが一堂に集結し、経験豊富な技術者によって丁寧に調整された“ベストコンディション”の一台を安心してお選びいただけます。

企業情報

https://www.grandg.com/f/atpress_b

会社名：株式会社グランドギャラリー代表者：司馬健所在地：愛知県岡崎市大平町字榎田10設立：2002年5月13日事業内容：ピアノ小売事業、ピアノ買取事業、ピアノ修理事業、輸出事業Webサイト：https://www.grandg.comお問い合わせ電話：0120-25-9939

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC