ストラク株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）は、「京都利休の生わらび餅」を2025年11月より全国で催事出店いたします。

「京都利休の生わらび餅」の特長

「京都利休の生わらび餅」は、厳選したわらび粉を使用し、熟練した職人の技で丁寧に練り上げられた逸品です。その最大の特徴は、驚くほど滑らかな舌触りと、口に入れた瞬間から感じる「とろける」ような食感にあります。この独特の食感は、わらび粉の特徴と製造過程に秘密があります。食感を決めるのは練り加減です。これは職人の経験と技が光る重要な工程です。練り不足だと固くなってしまい、逆に練りすぎると弾力を失ってしまいます。この絶妙なバランスを見極めるには、長年の経験と繊細な感覚が必要不可欠です。弊社では、熟練の職人たちが幾度もの試行錯誤と改良を重ね、理想的な練り加減を追求してきました。その結果、本物の「生わらび餅」が持つべき、なめらかでとろけるような食感を完璧に再現した「とろ～り生わらび餅」を完成させることができました。この独特の食感は、口に入れた瞬間から舌の上でゆっくりと溶けていく、まさに至福の味わいを生み出しています。

全国催事出店スケジュール

【11月19日（水）～12月2日（火）出店】新宿小田急エース北館：東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号小田急エース北館【11月20日（木）～22日（土）出店】マックスバリュ花巻店：〒025-0036 岩手県花巻市中根子字堂前55【11月21日（金）出店】オークワ海南野上店：和歌山県海南市野上中420【11月21日（金）～25日（火）出店】Takada Marche 光が丘IMAエスカレーター脇：東京都練馬区光が丘5-1-1【11月21日（金）～30日（日）出店】エスパル郡山：福島県郡山市燧田195【11月22日（土）出店】モノ市 末広公園北川芝生広場：大東市末広町6-4倉敷ローカルマルシェ 阿智スペース広場：岡山県倉敷市阿知2丁目17-27 10:00～15:00【11月23日（日）出店】Bee.Marche LICはびきの：羽曳野市軽里1-1-1諏訪クラフトマーケット チロルの森：長野県塩尻市北小野相吉5050 10:00～17:00シンデレラフィットマルシェ「き」なりの家：岡山市中区今在家356 10:00～15:00【11月24日（月）出店】JR高田駅前東側ロータリー：奈良県大和高田市幸町1【11月24日（月）～30日（日）出店】イオンモール多摩平の森：東京都日野市多摩平2-4-1【11月25日（火）～12月2日（火）出店】グランデュオ鎌田：東京都大田区西蒲田7丁目68-1【11月26日（水）～29日（土）出店】わくわくシティ尾崎店：大阪府阪南市下出167番地の1【11月29日（土）出店】Amo WAN&KIDS FESTA 河川公園枚方地区(上流エリア)：枚方市三矢町【11月29日（土）～30日（日）出店】イオンモール旭川西店 2階 3COINS +plus 前：北海道旭

会社概要

会社名：ストラク株式会社URL：https://struc.co.jp/所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2‐7菓匠 六雁：https://rokugan.jp/京都利休の生わらび餅：https://kyoto-rikyu.jp/国際和菓子協会：https://international-wagashi.jp/お問い合わせ：unei@struc.co.jp