創業360年の京都清水寺参道・七味家本舗が「七味・山椒入りスパイスチョコレート詰め放題」を11月13日より開始

株式会社 七味家本舗

京都・清水寺参道にて1655年より暖簾を掲げる七味唐辛子の老舗、株式会社七味家本舗（所在地：京都府京都市東山区、代表取締役：福嶌 良典）は、七味・山椒・柚子・ほうじ茶などの和のスパイスを効かせたオリジナルチョコレートの「詰め放題イベント」を2025年11月13日（木）から2026年5月頃まで実施いたします。

イベント概要

七味家本舗が誇る和のスパイスを練り込んだ特製チョコレートをお得な価格でカップに詰め放題できるイベントです。

2024年の様子

開催期間： 2025年11月13日（木）～2026年春頃

場所： 京都・七味家本舗（清水寺参道）

内容： 七味家本舗オリジナルの和風チョコレートの詰め放題

価格（税込）： Sサイズカップ 600円、Lサイズカップ 1,000円

規格： 各チョコレート1粒 約5g

ホワイトチョコレート（2種類）：七味、柚子

ミルクチョコレート（2種類）：山椒、ほうじ茶

和のスパイスが活きるチョコレート

今回詰め放題の対象となるのは、七味家本舗が誇る香りの良い厳選素材を使用したオリジナルチョコレートです。特に洋酒との相性が抜群で、一味違った大人の味わいをお楽しみいただけます。

七味入りチョコレート七味入りチョコレート

胡麻をはじめとした七種の香りが口の中で複雑に広がる、探すのが楽しい一粒。

山椒入りチョコレート山椒入りチョコレート

ハーブのような爽やかな香りを持つ山椒がチョコレートのコクを引き立てます。

柚子粉入りチョコレート柚子粉入りチョコレート

柑橘の宝庫、愛媛県産の柚子粉を使用。華やかな香りがホワイトチョコレートに溶け込みます。

ほうじ茶入りチョコレートほうじ茶入りチョコレート

芳醇な香りのほうじ茶が、チョコレートと絶妙に調和します。

チョコレート開発の背景

このスパイスチョコレートは、元々随分前に京都のチョコレート店から依頼があり、弊社の七味唐がらしと山椒之粉を原料として提供させていただいたことがきっかけで誕生しました。出来上がったチョコレートがあまりにも美味しく、お客様にも大変評判が良かったのですが、残念ながらそのお店は廃業されてしまいました。

「この美味しさを途絶えさせたくない」という強い想いから、当社でも是非チョコレートを製造したいと願っておりました。その願いが叶い、京都のチョコレートメーカーフランス屋製菓様にご協力を得ることができ、昨年より念願のオリジナルチョコレートとして発売に至りました。

老舗の和風スパイスと洋菓子が融合した、新たな京都土産として、ぜひこの機会にお試しください。詰め放題を通じて、お好みのフレーバーを存分にお楽しみいただけます。

七味家本舗

明暦年間創業。京都・清水寺の参道に店舗を構え、日本三大七味のひとつとされる「七味唐がらし」をはじめ、厳選したこだわりの薬味や京名物を販売しています。「かける、そそぐ、いれる、そのひと手間でさらに美味しくなる商品」をお客様にお届けすることを信条としています。

清水本店

店名： 七味家本舗

会社名： 株式会社七味家本舗

所在地： 〒605-0862 京都市東山区清水2丁目221番地（清水寺参道）

ホームページ：https://www.shichimiya.co.jp/

X：https://x.com/WLrZ8cnud17705?s=20

Instagram：https://www.instagram.com/shichimiya_honpo/