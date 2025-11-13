株式会社コレックホールディングス

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1.株主優待制度導入の目的

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、株主優待制度を導入することで、当社株式の魅力をより一層高め、より多くの方々に当社株式を保有いただくことを目的に、株主優待制度を導入することといたしました。

2.株主優待制度の概要

（１）対象となる株主様

基準日（毎年８月末日及び２月末日）における当社株主名簿に記載または記録された100株（１単元）以上を保有されている株主様を対象といたします。

（２）株主優待の内容

対象の株主様に対して、各1,000円（年間合計2,000円）のＱＵＯカードを贈呈いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40575/table/83_1_9f1a5722389e41e7d5b1cdac19aab726.jpg?v=202511130728 ]（３）贈呈時期

８月末日及び２月末日を基準日として、各基準日から３ヵ月以内を目途に発送いたします。

2026年２月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主様より、初回の株主優待を開始いたします。

3.その他

株主優待制度の内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

株式会社コレックホールディングス

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 52,230,594円（2024年9月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： メディアプラットフォーム事業/アウトソーシング事業/エネルギー事業





