コレックホールディングス、株主優待制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
1.株主優待制度導入の目的
株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、株主優待制度を導入することで、当社株式の魅力をより一層高め、より多くの方々に当社株式を保有いただくことを目的に、株主優待制度を導入することといたしました。
2.株主優待制度の概要
（１）対象となる株主様
基準日（毎年８月末日及び２月末日）における当社株主名簿に記載または記録された100株（１単元）以上を保有されている株主様を対象といたします。
（２）株主優待の内容
対象の株主様に対して、各1,000円（年間合計2,000円）のＱＵＯカードを贈呈いたします。
（３）贈呈時期
８月末日及び２月末日を基準日として、各基準日から３ヵ月以内を目途に発送いたします。
2026年２月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主様より、初回の株主優待を開始いたします。
3.その他
株主優待制度の内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。
所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号
設立 ： 2010年3月11日
資本金 ： 52,230,594円（2024年9月1日時点）
代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介
事業内容 ： メディアプラットフォーム事業/アウトソーシング事業/エネルギー事業
◎お問合せ
コーポレートサイト：https://www.correc.co.jp/
報道関係者さま窓口：publicrelations@correc.co.jp