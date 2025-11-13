エネルギーはそのまま、コンパクトに進化。ティソ PRC 100 ソーラー 34mm

スウォッチグループジャパン株式会社

1853年創業のスイスの時計ブランド〈TISSOT（ティソ）〉は、自然の力とテクノロジーを融合させ、光をエネルギーに変えて駆動し続ける、アイコニックな12角形のベゼルが特徴の「PRC 100 ソーラー」コレクションにケース径34mm の「PRC 100 ソーラー 34mm」が新たにラインナップとして加わりました。

本製品は、11月15日（土）よりティソ 公式オンラインストア、ティソ直営店、そして全国のティソ正規販売店での発売を予定しております。

今年3月、ティソは光を動力源に毎秒を刻み続ける革新的な「ライトマスター ソーラー テクノロジー」を採用したスイス製クォーツムーブメントを搭載する、ケース径39mmの「PRC 100 ソーラー」 を発表。170年以上にわたるティソの時計製造の伝統と、現代的なサステナブルテクノロジーを融合させたモデルとして、発表以来多くの注目を集めています。

そしてこのたび、よりコンパクトにユニセックスでご着用いただけるケース径34mmサイズの4モデルが登場します。

ティソらしいスポーティさと力強さを兼ね備えたデザインはそのままに、こなれたサイズ感で、手元に馴染むバランスの取れたフォルムが魅力です。性別を問わず、幅広いスタイルにフィットし、日常をよりアクティブかつ上質に彩るタイムピースです。

光と質感のハーモニー

「精密（Precise）、堅牢（Robust）、クラシック（Classic）」を意味するPRC 100の名にふさわしく、本モデルは大胆なシルエットに、印象的なサンレイダイアルやマザー・オブ・パールのダイアルを備え、豊かなテクスチャーが相互に作用することで腕元で強い存在感を放ちます。今回発売される34mmケースのコレクションは、個性豊かな4つのバリエーションで展開されます。

自らの輝きを大切にする人のためにデザインされ、洗練されたプロポーションと光り輝く色合いが特徴。ステンレススチール製のケースとブレスレットを採用したモデルには、あらゆる光を反射するシルバー（T151.822.11.031.00）またはライトブルー（T151.822.11.351.00）のサンレイダイアルを採用。さらに、ローズゴールドPVDが温かみのある輝きを放つコンビネーションモデル（T151.822.22.111.00）や、より深みのある光沢を持つフルイエローゴールドのPVDモデル（T151.822.33.021.00）など、どの色合いもそれぞれの個性を主張しています。

また針とインデックスには、スーパールミノヴァ(R)コーティングが施され、日没後も長時間の視認性を確保。暗闇の中でも、常に時刻を確認できます。日の出前でも、日没後でも、このタイムピースがあなたの進むべき道を照らしてくれることでしょう。

世界を照らし続ける太陽のように、

止まることのないタイムピース

光からエネルギーを得るPRC 100 ソーラーは、TISSOTの革新の時代を切り拓くコレクションです。先進の「ライトマスター ソーラー テクノロジー」により、サファイアクリスタルを通過する自然の光だけでなく、人工の光をも、微細なソーラーセルを通じてエネルギーに変換し、再充電可能なアキュムレーターに蓄電します。太陽光が限られた環境下であっても、人工光による充電を維持できます。

その持続可能な動力源だけでなく、クォーツムーブメントの精度は揺るぎない正確さを保証する一方、最適化された消費電力が電力保持を延長し、PRC 100 ソーラーは光がなくなった状態でも動き続けることが可能です。フル充電時には暗闇でも14ヶ月間の連続駆動を保証します。

耐久性に優れた設計により、標準の2年間に加えてさらに1年間、合計3年間の延長保証を付帯し、長期の信頼と安心を約束します。バッテリー交換の必要性から解放され、世界を動かし続ける力のように休むことなく常に充電され、常に前進し続ける人のために作られた時計です。

ティソ PRC 100 ソーラー 34mm［TISSOT PRC 100 Solar 34mm］

T151.822.11.031.00

ティソ PRC 100 ソーラー 34mm／シルバー \74,800（税込価格）

T151.822.11.351.00

ティソ PRC 100 ソーラー 34mm／アイスブルー \74,800（税込価格）

T151.822.22.111.00

ティソ PRC 100 ソーラー 34mm／マザー・オブ・パール \84,700（税込価格）

T151.822.33.021.00

ティソ PRC 100 ソーラー 34mm／ゴールドPVD \89,100（税込価格）

基本仕様

ケース

- ケース径：34mm

- 12角形ベゼル

- ソーラーセルを直下に配したサファイアクリスタル

ムーブメント

- スイス製クォーツムーブメント（ライトマスター ソーラー テクノロジー）

- EOE（End of Energy）インジケーター

ダイアル

- スーパールミノヴァ(R)加工が施された針とインデックス

ブレスレット

- インターチェンジャブルブレスレット

- ステンレススチール製ブレスレット

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。