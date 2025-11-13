株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長 堀川 大地）が運営する「豚骨まぜそば KOZOU +」（KOZOU PLUS）は、2025年11月15日（土）に期間限定メニューの「スタミナオイルSOBA」を発売いたします。

■揚げニンニクがアクセント！旨辛のKOZOU＋流油そば

「スタミナオイルSOBA」は、当店のグランドメニュー「オイルSOBA」をベースに開発した期間限定メニューです。豚骨まぜそば専門店であるにもかかわらず、あえて豚骨を使用せず、島根県の老舗醤油蔵「松島屋」と共同開発した特注醤油のキレと風味を前面に押し出した「オイルSOBA」。そこへ、唐辛子・にんにく・特注醤油で味付けしたミンチ肉、もやし、ニラを特製の旨辛たれと絡め、どっさりとトッピング。さらに揚げにんにくと卵黄をのせ、濃厚でパンチのある一杯に仕上げました。また、「にんにく大好き！」という方のために、揚げにんにくをてんこ盛りにできる「にんにくまみれ」を追加トッピングとしてご用意しました。シメには具材を少し残してライスを投入し、スタミナ丼風にするのがオススメです。

＜商品情報＞

■商品名・価格（税込）： ・並盛りスタミナオイルSOBA （麺量180g） 1,290円 ・大盛りスタミナオイルSOBA （麺量270g） 1,440円 ・ダブルスタミナオイルSOBA （麺量360ｇ） 1,590円 ・トリプルスタミナオイルSOBA（麺量540ｇ） 1,890円 ※ライスは「ひとくちライス（50円）」「ミニライス（100円）」などを追加でご注文いただけます。■販売期間：2025年11月15日（土）から12月末（年内最終営業日）まで

＜販売店舗＞

KOZOU＋（KOZOU PLUS）・住所：大阪府大阪市福島区福島1－2－35・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30）／ 18:00～22:00（ラストオーダー21:30）・定休日：なし

【「KOZOU＋」について】

「KOZOU＋」は、レンゲが立つほど濃厚な豚骨スープが話題の「極濃豚骨 らーめん小僧」を運営する株式会社KOZOUが、2業態目として2016年にオープンしました。らーめん小僧の豚骨スープに島根県の老舗醤油蔵「松島屋」の醤油を合わせた、うまみたっぷりの豚骨だれが自慢のまぜそばが看板商品です。

【株式会社KOZOUについて】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店6店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています。らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。