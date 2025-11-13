¡ÚÄ´ºº¡Û9³ä¤¬Å¾¿¦Ä¾¸å¤Ë¸å²ù¡©¡ª¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹´ÉÍý¿¦¤¬¸ì¤ë¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Å¾¿¦¡É¤Î»öÁ°³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¼Ò¸å¤Î¸å²ù¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²¿¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖWARC AGENT¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWARC¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤È¶¦Æ±¤ÇÇ¯¼ý800Ëü°Ê¾å¤Î´ÉÍýÉôÌç¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô137Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦¸å¤Î¸å²ù¤ÈÂÐ±þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô¤¬Æþ¼Ò¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ä¡¢Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤¹¤Ù¤³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡ü ¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô¤Î92.7%¤¬Æþ¼ÒÄ¾¸å¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸å²ù¤ò·Ð¸³¡ü ºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×(21.9%)¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª¡×(17.5%)¡ü Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¾ðÊó¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ¡×(27.7%)¡ü 20Âå¤Ï¡Ö»Ä¶È²áÂ¿¡×¡¢30Âå¤Ï¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª¡×¡¢40Âå¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤¬¸å²ù¤Î¼çÍ×°ø¡ü Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
9³ä°Ê¾å¤¬Æþ¼ÒÄ¾¸å¤Ë¸å²ù¤ò·Ð¸³ー²¿¤Ë¸å²ù¤·¤¿¤Î¤«
¡ÖÆþ¼ÒÄ¾¸å¤ËÆÃ¤Ë¡Ø¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¡Ù¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«7.3%¤Ç¡¢92.7%¤¬²¿¤é¤«¤Î¸å²ù¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¸å²ù¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¸²½¤Î°ãÏÂ´¶: 21.9%·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª: 17.5%»Ä¶È²áÂ¿: 13.9%IT¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Å¤µ: 13.9%¥Áー¥àÎÏÉÔÂ: 10.2%»Å»öÆâÍÆ¤ÎÐªÎ¥: 6.6%ºâÌ³¼ÂÂÖ: 5.8%°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤µ: 1.5%Ìò³äÇ§¼±¤Îóòó÷: 1.5%
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Æþ¼Ò¸å¤Ë´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª¡×¤¬17.5%¤È¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ä¶È²áÂ¿¡×¤È¡ÖIT¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Å¤µ¡×¤¬¤È¤â¤Ë13.9%¤ÈÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤äÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¾ðÊó¤Ï¡©
¡ÖÅ¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¦¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 27.7%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 21.9%·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë: 21.9%¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ: 19.7%Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 12.4%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 11.7%²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ: 7.3%ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤: 6.6%Î¥¿¦Î¨: 6.6%ºâÌ³¾õ¶·: 1.5%
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤Ç27.7%¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¶¨Æ¯ÎÏ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï¡×¤È¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬Æ±Î¨¤Î21.9%¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¡Ö¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ¡×¤â19.7%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯ÎðÊÌÊ¬ÀÏ¡Û¸å²ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤È¤Ï
Æþ¼ÒÄ¾¸å¤Î¸å²ùÆâÍÆ¤òÇ¯ÎðÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô
20Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡Ö»Ä¶È²áÂ¿¡×¤È¡ÖIT¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Å¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¶È²áÂ¿¤ò¸å²ù¤·¤¿20Âå¤Î²óÅú¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 57.1%¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ: 28.6%¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 28.6%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 28.6%²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ: 28.6%
¤Þ¤¿¡¢¡ÖIT¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Å¤µ¡×¤ò¸å²ù¤·¤¿20Âå¤Ï¡¢57.1%¤¬¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò»öÁ°³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë: 57.1%²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ: 28.6%¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 14.3%Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 14.3%¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ: 14.3%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 14.3%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 14.3%
30Âå¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô
30Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¸å²ù¤·¤¿30Âå¤Î²óÅú¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 46.7%·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë: 33.3%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 20.0%Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 13.3%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 13.3%¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ: 6.7%
40Âå¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô
40Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¸å²ù¤·¤¿40Âå¤Î²óÅú¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 36.4%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 36.4%·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë: 36.4%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 27.3%
¡ÚÀÊÌÊÌÊ¬ÀÏ¡Û¸å²ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤È¤Ï
ÃËÀ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô
ÃËÀ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¸å²ù¤·¤¿ÃËÀ²óÅú¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¡¦¼ÒÉ÷: 27.3%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 27.3%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 27.3%¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 22.7%·Ð±Ä¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë: 22.7%
½÷À¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¼Ô
½÷À¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¸å²ù¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¸å²ù¤·¤¿½÷À²óÅú¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ: 75.0%¼ÂÌ³¡¦ºÛÎÌÈÏ°Ï: 16.7%¾å»Ê¤Î¿ÍÊÁ: 8.3%É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ: 8.3%Î¥¿¦Î¨: 8.3%
´ÉÍýÉôÌç¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¤Ê¤é¡ÖWARC AGENT¡×
¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¤Ç¤Î¸å²ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦Á°¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤È´ë¶È¸¦µæ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
