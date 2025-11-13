ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、YouTube番組「根本凪ノウフク連携中」の企画で制作した「藍染手ぬぐい」を数量限定で販売します。 この商品は、YouTube番組の企画「ケアファームプロジェクト」の一環で、ＭＣでJAタウン公式応援大使の根本凪さんが「埼玉福興株式会社」で働く方々と共に、藍染製品の商品化を目指して収穫から染色作業まで携わったものです。虹のコンキスタドールの的場華鈴さんは、助っ人として染色作業に取り組みました。 販売数量は限定100枚、１枚当たり2,000円（税込）で販売し、一部収益をお年寄りから子どもまで地域のみなさんが集まることができるケアファームづくりに活用します。 ＪＡタウンでは１１月１３日（木）番組配信の１８時から販売開始します。

■商品概要１．販 売 日：令和７年１１月１３日（木）１８時２．数 量：100個限定３．商 品：藍染デイリークロス（手ぬぐい）根本凪のノウフク連携中コラボ 2,000円(税込)/個 ※藍染は３パターン（全部染め、妻沼の空、グラデーション）ありますが、どれが届くかはお楽しみ。 https://www.ja-town.com/shop/g/g9512-05-009/４．販売ショップ：ＪＡタウン「農福市場」■番組概要・タイトル：「根本凪ノウフク連携中」・配信媒体：YouTubeチャンネル ゆるふわちゃんねる https://youtube.com/@yurufuwa_time・内 容：農業と福祉の関わり合いについて探求するドキュメンタリーで、“農福連携”に携わる人々の想いや現場の様子を取材します。・配 信 日：月１回、１８時配信（予定）・１１月１３日配信内容：第４回「藍染手ぬぐいをつくろう！」https://youtu.be/Ayt0qW9cMxU

