舞台『ビューティフル・サンデイ』が2025年12月26日 (金) ～ 2025年12月28日 (日)にシアターサンモール（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/@/BeautifulS

公式X：https://x.com/b_sunday2025公式HP：https://nosakalabo.jp/beautifulsunday2025/中谷まゆみ作の本作を、クオリティの請負人の演出家・野坂実が本気のコメディを手掛ける、人気声優３名の朗読劇ではない「本気の会話劇コメディ」企画！ノサカラボでは、これまでクオリティに拘り、数々の朗読劇、舞台をお届けしてまいりました。今作『ビューティフル・サンデイ』は、“日常の中の非日常”をテーマに、本格的な舞台作品として企画されました。演劇・声優・舞台美術が融合し、観る者に「本当に大切なものとは」「大切な相手だからこそきちんと言葉にしないと伝わらない難しさ」を改めて教えてくれる物語をお届けします。人間の普遍的なテーマを、ハートフルなドタバタコメディでお届けします。観客の皆さまに “この日だからこそ体験できる舞台” として、記憶に残る一幕を目指しています。

公演概要

舞台『ビューティフル・サンデイ』公演期間：2025年12月26日 (金) ～ 2025年12月28日 (日)会場：シアターサンモール（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10）■出演者長沢美樹佐藤拓也木村良平■スタッフ作：中谷まゆみ演出：野坂実■公演スケジュール2025年12月26日(金) 19:002025年12月27日(土) 13:002025年12月27日(土) 18:002025年12月28日(日) 12:002025年12月28日(日) 17:00■チケット料金SS席（特典つき）：12,800円S席：10,000円A席：8,800円（全席指定・税込）問い合わせ先（ノサカラボ）：butai.seisaku.labo@gmail.com

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com