【STPR】まぜ太（AMPTAKxCOLORS）YouTube登録者数100万人突破！＆記念MV公開を発表！喜びのメッセージも公開！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属の超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のメンバー「まぜ太」のYouTube公式チャンネル『まぜ太/歌うまゲーム実況』登録者数が、100万人を突破したことをお知らせいたします。あわせて、これを記念した新曲のMusic Videoを、2025年11月13日(木)に公開いたしました。

「まぜ太」は、超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」の紫色担当。各メンバーの頭文字で構成された「AMPTAK」における「M」を担っています。唯一無二のハイトーンボイスと幅広い表現力を武器に、歌ってみた動画やゲーム実況を中心に活動する実力派クリエイターです。少年のように透明感のある声から、大人びた色気を感じさせる低音まで自在に操る“多声類”として知られ、歌唱力のみならず、トークでも高い人気を誇ります。言い間違いを自ら笑いに変えたり、ツッコミもボケもこなす柔軟な話術で、配信では視聴者を惹きつけ続けています。

こうした多彩な魅力を通じて多くの支持を集め、YouTube公式チャンネル『まぜ太/歌うまゲーム実況』の登録者数はついに100万人を突破。これを記念して、新曲『vanquish』のMVを2025年11月13日(木)18:00に公開いたしました。

■「まぜ太」からリスナーの皆さまへメッセージ

まぜ太です。まず100万人到達ありがとう

最初は無謀って思われるくらい大きな夢だったと思うけど そんな夢に挑戦できたのも達成できたのもすべてお前が出会ってくれて俺を見つけてくれたからって思ってる

これからも俺の楽しいをより長く よりたくさんお前と過ごしたいから挑戦し続けるし 簡単なことばっかじゃなくて挫けそうになるときもあると思うけど お前と一緒なら絶対成し遂げれるしどこまでも行けるって信じてるよ

だからお前の良いときも悪いときも俺のそばにいて一緒に支え合ってくれたら嬉しいな

これから先も俺の思い出の中に居てね

■YouTube公式チャンネル登録者数100万人突破記念の新曲『vanquish』

【MV】『vanquish』 / まぜ太

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gfErVJ4PLCs ]

YouTube： https://youtu.be/gfErVJ4PLCs?si=g5SYeImKCl-zOAR6(https://youtu.be/gfErVJ4PLCs?si=g5SYeImKCl-zOAR6)

Vocal：まぜ太

Music： 池田 海（Ikeda Kai）

Lyric ：池田 海（Ikeda Kai）

Arrangement：池田 海（Ikeda Kai）

Illust：Tsubasa Ueda

Movie：Qusmi

Music Produce：Yu Sugawara

ー 「まぜ太」が語る新曲制作背景 ー

ずっと歌ってみたで音楽を届けていた俺が100万人を迎えたタイミングで

これまで支えてくれたお前にできる最大の恩返しってなんだろう？って考えた時に

初のオリジナル楽曲の制作に踏み出しました

俺らしいってなんだろう？まぜ太らしいなんだろ？

ってどう届けるか自問自答しながらたくさん時間を使って、話し合って、歌を歌って作ったこの楽曲『vanquish』

俺なりに面白いサウンドを散りばめて、先が読めない展開詰め詰めセットに仕上がって面白くできたかなって思います

初オリ曲はバンドサウンドって決めてたんだ！！！ 何回も咀嚼して噛み砕いて聞いてね？

ー 場面写 ー

■まぜ太 Profile

超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」の紫色担当。AMPTAKの「M」。唯一無二のハイトーンボイスを武器にゲーム実況や歌みたを中心に活動中。得意なことは「苦手なこと以外全て ﾄ゛ﾔ」。言い間違いなどを面白く拾い上げたりツッコミもボケも使いこなす高いトーク力が配信での魅力のひとつ。YouTube登録者数は100万人を突破。(2025年11月現在)チャームポイントはほくろ。

まぜ太(AMPTAKxCOLORS) オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@MAZETA

公式X：https://x.com/mazeta_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mazeta_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/mazeta_official/

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:mazetadayo

公式LINE：https://page.line.me/254jpvoe?openQrModal=true

AMPTAKxCOLORS 公式サイト：https://amptak-colors.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/