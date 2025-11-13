こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学が11月18日に「暮らす・働く 地域の魅力大発見！」を開催 ― 全国約130の企業・自治体が集結！ 学内最大級のキャリア支援イベント
北海道科学大学（札幌市手稲区）工学部都市環境学科は、11月18日（火）に「暮らす・働く 地域の魅力大発見！」を開催する。これは、学生のキャリア形成の支援を目的としたイベントで、同学科の1～3年生を主な対象とするもの（他学科の学生も自由に参加可）。単なる企業説明会ではなく、学生らに地域社会の多様な魅力や働き方に触れる機会を提供する。今年度は規模を大幅に拡大し、全国各地から約130の企業・自治体が参加する学内最大級のキャリア支援イベントとなる。
北海道科学大学工学部都市環境学科では、港湾、道路、トンネル、線路などの幅広い分野で、まちづくりのビッグプロジェクトに携わる人材を育成している。
こうした中で、同学科は昨年度、地域に根差したキャリア支援イベントとして「暮らす・働く 地域の魅力大発見！」を開催した。この取り組みは、「札幌圏内で就職したい」と考える学生が多い中で、地域社会の魅力や多様な仕事の可能性を伝え、学生の視野を広げることを目的としたもの。当日は約90の企業・自治体が参加し、盛況のうちに幕を閉じた。
今年度はさらに規模を拡大し、全国各地から約130の企業・自治体を招請。各地域の多様な魅力や働き方に触れることで、学生の視野を広げ、将来の選択肢を増やすきっかけを提供する。概要は下記の通り。
◆「暮らす・働く 地域の魅力大発見！」概要
【日 時】
11月18日（火） 13:00～16:00
【会 場】
北海道科学大学 体育館 （札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）
【対 象】
都市環境学科1～3年生（必修） ※他学科の学生（全学年）も自由に参加可能
【参加団体・企業数】
全国各地の企業・自治体 約130ブース
