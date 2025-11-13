株式会社CoNCa

報道関係各位

2025年11月7日

株式会社CoNCa

産後女性のオンラインリカバリーサービスSOCO((株)CoNCa)、

東京都事業「TOKYO Co-cial IMPCT アクセラレーションプログラム」採択

株式会社CoNCa（代表取締役 伊藤 博之、所在地：東京都千代田区、以下「当社」）は、東京都が主催する「TOKYO Co-cial IMPACT アクセラレーションプログラム（以下「本プログラム」）」に採択されました。本プログラムは、ユーザーへの提供を開始しているプロダクトやサービスをさらに成長・拡大させていくフェーズにある企業を対象に、「社会的インパクト」と「経済的リターン」を両立させる支援を目的とするものです。当社事業の、産後女性のリカバリーオンラインサービス「SOCO」をさらにブラッシュアップし、社会に対するインパクトと持続可能なビジネス成長の両立を目指してまいります。

｜採択の意義

当社が掲げる産後リカバリーという取組に対して、サービスを通じて実践を進めてきた中で、次フェーズとなる事業モデルの強化・スケーリングに向けた支援を得られることは、大きな前進です。本プログラムの支援内容には、社会的インパクトの可視化・評価、事業戦略の検証、資金調達・販路開拓、自治体・企業との連携促進といった実践的な内容が含まれています。

本採択は、東京都が掲げる「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築する」戦略にも合致し、当社としてもその一翼を担えるよう事業を加速してまいります。

｜プログラムを通じた展望

「Theory of Problem／Theory of Change（ToP／ToC）」を用いた社会課題の構造化や、インパクトを中心とした事業設計を進めます。また、東京都およびプログラム参加企業のネットワークを活用し、自治体・企業との連携、資金調達、販路拡大を目指し、産後リカバリーの重要性を発信し、産後女性のウェルビーイングに貢献してまいります。

｜代表取締役伊藤博之より

このたびTOKYO Co-cial IMPACT アクセラレーションプログラムに採択いただき、大変光栄に思います。これまで取り組んできた産後リカバリーを、さらに社会に拡げていくための重要な機会と捉えております。専門家の皆様、東京都の支援を受けながら、インパクトと収益性を両立する事業へと成長させ、社会に貢献してまいります。

｜CoNCaの取組む社会課題

運営する「SOCO」は、出産後の身体不調や社会的孤立といった課題解決に取り組んでいます。多くの産後女性が孤独感や体調不良を抱えながらも、サポート不足や時間的制約により十分なケアを受けられない現状があります。昨今は出産の高齢化もあり、ますます産後リカバリーの重要性は増しています。弊社は、産婦人科医、理学療法士をはじめ専門家によるオンラインプログラムを提供し、自宅でも安心して身体リカバリーできる環境を整備。産後女性が自分のペースで心身を回復し、社会復帰や育児を前向きに行えるよう支援しています。

｜株式会社CoNCaについて

人生の変化を前向きに過ごせるようにサポートすることを目的として、株式会社CoNCaを設立しました。産後女性のサポートからスタートし、オンラインリカバリーサービス「SOCO」や産後リカバリーガイド検定講座を運営しています。

｜会社概要

社名： 株式会社CoNCa

代表： 代表取締役 伊藤 博之

所在地： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館6F

電話： 080-7269-4533

設立： 2024年6月18日

事業内容：産後女性向けのオンラインリカバリーとボディメイクサービスSOCO(https://soco-official.jp/)の運営

産後リカバリーガイド検定講座(https://socoashdddvskjdsd.my.canva.site/soco)の運営

企業向け産前産後関連プログラム・ウェルビーイングプログラムの提供

ホームページ： https://CoNCa.jp/

メール： info@CoNCa.jp