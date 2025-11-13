【勤労感謝の日】働くビジネスパーソンに“ハナマル”を。サンリオキャラクター×タクシー特別コラボ「はなまるおばけタクシー」が期間限定で登場

大和自動車交通株式会社

株式会社ニューステクノロジー(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮)とタクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）(https://www.sride.jp/jp/)」を提供するS.RIDE株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：橋本洋平)は、株式会社サンリオの人気キャラクター「はなまるおばけ(https://www.sanrio.co.jp/characters/hanamaruobake/)」との初コラボ企画「はなまるおばけタクシー」を展開し、11月23日の「勤労感謝の日」に向けて都心で働くビジネスパーソンに“ハナマル”をお届けします。タクシーアプリ「S.RIDE(R)」で指定配車が可能な「はなまるおばけ」仕様にデザインを施したラッピング車両50台(国際自動車・大和自動車交通)が、2025年11月17日(月)～11月30日(日)の2週間限定で都内(東京都内23区・武蔵野/三鷹地区)を走行するほか、ニューステクノロジーが運営するタクシーサイネージメディア「GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)」において、移動時間の情報番組「HEADLIGHT(https://www.youtube.com/@HEADLIGHT_growth)」と「はなまるおばけ」のコラボレーション映像『はなまるおばけのはなまるニュース』を計4週間(11月17日(月)～12月14日(日))放映します。

■11月23日(日)は「勤労感謝の日」！忙しい都心のビジネスパーソンに“ハナマル”を。

11月23日(日)の「勤労感謝の日」は、毎日の食卓に感謝をしつつ、周りの人たちとも日々のがんばりをお互いに感謝する日。そんな「勤労感謝の日」にちなんで、忙しい毎日を過ごす都心のビジネスパーソンに「はなまるおばけ」から日々のがんばりをねぎらう“ハナマル”を届けられたらという想いから、タクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）」およびタクシーサイネージメディア「GROWTH」と「はなまるおばけ」のコラボレーション企画が誕生しました。

2023年にデビューしたサンリオのキャラクター「はなまるおばけ」は、今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる不思議なおばけです。おばけたちはあなたの知らない間に現れて、日々のがんばりや努力をそっと褒めてくれます。

本企画では、「はなまるおばけ」からタクシーの移動時間中に少しでも、気持ちが明るくなる・癒されるような移動体験を提供。車内ではキャラクターによる明るさをもたらすような視聴コンテンツや装飾ラッピングを展開し、タクシーを「移動する癒しの空間」に変えることで忙しい毎日を過ごす皆様に癒しをお届けします。

《「はなまるおばけタクシー」走行概要》

走行期間 ｜2025年11月17日(月)～11月30日(日)

車両台数 ｜50台（国際自動車・大和自動車交通）

内訳：フルラッピング車両1台(特別仕様の内装)・ドア両面ラッピング車両49台

走行エリア ｜東京都内23区、武蔵野/三鷹地区

※本コラボタクシーの運行および車両管理は、各タクシー会社の管理のもとで行われています。※メディア向け発表会の実施に伴い、11月13日より一部ラッピング車両が先行して走行いたします。先行走行期間中は内装装飾・映像放映・ノベルティ配布を実施いたしませんので、予めご了承ください。

《「はなまるおばけタクシー」企画内容》

1. 特別なオリジナルデザインのラッピング車両50台が登場

「はなまるおばけ」のオリジナルデザインで外装をラッピングした特別車両50台（フルラッピング車両1台・ラッピング車両49台）が都内を走行。1台限定のフルラッピング車両は、「はなまるおばけ」のキーカラーのイエローをベースに、自然と元気に明るい気持ちになれるような特別な空間として内装もデザインしています。

2. 車内でマスコットに癒される体験

ラッピング車両50台すべての車内に「はなまるおばけ」の“まるまる”のマスコットを設置。乗車すると、“まるまる”のマスコットと一緒に移動ができる癒しの時間を楽しめます。

3. タクシーアプリ「S.RIDE(R)」で指定配車が可能

走行期間中「はなまるおばけタクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE(R)」で指定配車が可能です。アプリを立ち上げた後、配車画面右上に表示される「はなまるおばけ」のアイコンを選択すると「はなまるおばけタクシー」に関する詳細ページに遷移します。詳細ページをスクロールすると、画面下部に「はなまるおばけタクシー」を呼ぶ画面が表示されます。

※フルラッピング車両の指定配車はできません。フルラッピング車両1台・ドア両面ラッピング車両49台のいずれかがランダムで配車されます。

4. 限定デザインの「乗車証」と「はなまるキャンディ」をプレゼント

ラッピング車両50台のいずれかに乗車した方限定で、毎日がんばっている方へのご褒美として「はなまるおばけ」のオリジナルキャンディをプレゼント。また、フルラッピング車両に乗車した方には記念として、「はなまるおばけタクシー」の乗車証もプレゼントします。

※フルラッピング車両限定・数量限定、無くなり次第配布終了

5. 移動時間の情報番組「HEADLIGHT」とのコラボ映像「はなまるおばけのはなまるニュース」を放映（GROWTH 11,500台／4週間）

都内11,500台のタクシーと連携したタクシーサイネージメディア「GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)」において、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」と「はなまるおばけ」のコラボレーション映像『はなまるおばけのはなまるニュース』を4週間（2025年11月17日(月)～12月14日(日)）放映。番組MCの森香澄さんと「はなまるおばけ」の“まるまる”が共演し、思わずほっこりする“ハナマル”なニュース・エピソードを紹介するコーナーをお届けすることで、気持ちが明るくなる・癒されるような視聴コンテンツを提供します。

【本日11月13日に「はなまるおばけタクシー」出発式を都内で開催】

本日11月13日(木)午前、都内某所で「はなまるおばけタクシー」出発式を開催。“まるまる”と、国際自動車・大和自動車交通のドライバー2名が登場。「毎日安全運転を心がけながらがんばっているお二人に“まるまる”から“ハナマル”の贈呈や、若手ドライバー2名から「乗ってくださる方が少しでも笑顔になれるよう、安全で心地よい時間を届けたいと思います」等の本企画に関する期待のコメントもあり、会場は温かな空気に包まれました。

【タクシー事業社の営業所に“まるまる”が潜入！YouTube動画「はなまるおばけのはなまるあげる！」を公開】

「はなまるおばけ」の“まるまる”が、大和自動車交通・国際自動車の営業所に潜入。若手ドライバーにインタビューを行い、日々の安全・快適な運転への努力や頑張りに対して、“ハナマル”を届けるスペシャルムービーを11月17日(月)12:00よりサンリオ公式YouTube(https://www.youtube.com/user/sanriojapan)で公開します。

■株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

事 業 内 容 ：モビリティプラットフォーム事業・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

H P ：https://newstech.co.jp/

■ S.RIDE株式会社

会 社 名 ：S.RIDE株式会社

住 所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設 立 ：2018 年 5 月 31 日

代 表 者 ：橋本 洋平

事 業 内 容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL ：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X ：https://twitter.com/SRIDE_TAXI

Instagram ：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

アプリDL ：

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

＊タクシーアプリ「S.RIDE」はソニーグループのAIとIT技術を活用して開発しています。

＊“S.RIDE エスライド”はS.RIDE株式会社の登録商標です。

■国際自動車株式会社

会 社 名 ：国際自動車株式会社

住 所 ：東京都港区赤坂2-8-6

設 立 ：1920年（大正9年3月）

代 表 者 ：代表取締役社長 松本 良一

事 業 内 容 ：タクシー事業、ハイヤー事業、貸切バス事業、路線バス事業、シャトルバス事業、保険事業、駐車場事業、整備事業、自動車管理請負事業、自動車用品製造販売事業

H P ：https://www.km-group.co.jp/

■大和自動車交通株式会社

会 社 名 ：大和自動車交通株式会社

住 所 ：東京都江東区猿江2丁目16番31号

設 立 ：1939年9月13日

代 表 者 ：大塚一基

事 業 内 容：ハイヤー・タクシー業、不動産業

H P ：https://www.daiwaj.com/

