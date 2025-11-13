こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
販売開始より累計販売数7万足を突破！大ヒット「TIGORA アルミ蓄熱ブーツ」シリーズよりベリーショート丈が登場！
～日常使いもしやすいタウンモデルも販売予定～
スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水
野 敦之）は、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、大人気「TIGORA アルミ蓄熱ブーツ」シリーズを、全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、公式オンラインストアにて販売いたします。
昨年ショートタイプとロングタイプのブーツを限定販売し、即完売となった「アルミ蓄熱ブーツ」から、この冬新たにベリーショートタイプが発売となります。さらにショートタイプとロングタイプは定番シリーズとなり、よりバリエーション豊かになります。これにより、カジュアルな日常使いからアウトドアやレジャーシーンまで、シーンやコーディネートに応じて最適なブーツを選べるようになりました。特にベリーショートタイプは日常使いや街歩きにぴったりです。また街並みにより馴染むデザインのタウンモデルも限定販売予定。機能性を保ちながらよりファッションも楽しむことができるアイテムです。
洗練されたシンプルな設計で、あらゆるシーンのファッションにも馴染みます。また、厳冬期の寒さや荒れた天候にも確実に対応する、高い信頼性を誇るシリーズです。
アルミ蓄熱ブーツ特設ぺージ（https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage301.aspx）
■商品の特徴
暖かいアルミ蓄熱
ブーツのインナーには、体が発する熱を反射することで、高い蓄熱効果を発揮するライニング（裏地）素材を採用。
真冬の厳しい寒さの中でも、優れた蓄熱効果により足元をしっかり温め、快適な履き心地を提供します。
濡れにくい「独自開発のアッパー生地」SOFTSHIELD
（ソフトシールド）
アルペン独自開発の多機能生地「SOFTSHIELD（ソフトシールド）」をアッパーに採用。
耐久性に優れ汚れが付きにくく、高い撥水性で、雪や雨を弾き、悪天候でも快適に着用できます。
※完全防水ではありません。
※アルミ蓄熱タウンミッドBK・アルミ蓄熱タウンミッドWHには採用されておりません。
滑りにくいガラス耐滑ソール
ソールに無数のガラス繊維を使用し、凍結した地面や雪道でも高いグリップ力を発揮します。
これにより、濡れた路面や滑りやすい環境でも安定して歩行が可能です。
※転倒を完全に防ぐものではありません。
■2025‐2026シリーズのアップデート
①履き口
・履き口部分にカバーをつけ、雪が入りにくい仕様に
・ステッチの縫製を変更し、よりカジュアルな装いに
②ソール
・ガラス部分の素材を見直し、耐滑性を８％アップ
※24秋冬モデル対比
■商品情報（価格は全て税込み）
■取扱い店舗
商品ごとに取扱い店舗が異なるため、詳しくは以下URLから商品別店舗一覧をご参照ください。
また、下記のオンラインストアでもご購入いただけます。
・アルミ蓄熱ブーツ全商品取扱店舗一覧はこちら
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10480
・アルミ蓄熱ベリーショート、ショート、ミッド（ブラック）各ブーツ取扱い店舗一覧はこちら
https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10481
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・アルペンZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。
■TIGORA アルミ蓄熱ブーツ 特設ページ
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage301.aspx
■TIGORA とは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽に手に取ってほしい”という想いから、高機能かつ高いコストパフォーマンスを実現したスポーツアイテムを展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA 公式 Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972 年7 月
資本金：151 億円
業績：売上高 2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
