【WE ACTION DAY 開催のお知らせ｜三菱重工浦和レッズレディース】2025年11月26日（水）『認知症』を取り巻く社会や未来について考える取り組み

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

三菱重工浦和レッズレディースでは、誰もがなり得る「認知症」について自分ごととして考え、身近な問題から社会のあり方を見つめ直すことを目的に、WEリーグの理念推進日「WE ACTION DAY」として、11月26日（水）に活動を実施します。選手たちが「認知症」を取り巻く社会や未来について学び、地域の方々とともに考える機会を設けることで、より理解のある共生社会の実現を目指します。

『認知症』を取り巻く社会や未来について考える取り組み

■概要

日時：2025年11月26日（水）13:00～16:00予定

場所：レッズランド2階および愛の家

参加者：選手、施設利用者、レッズランド会員

＜イベント内容＞

・認知症講座

～スケジュール～

13時：認知症に関する講座＠レッズランド2階

14時：愛の家グループホームへ移動

14時30分：事業所での認知症のある方との触れ合い等実施

15時30分～16時：終了予定

※当日のスケジュールは時間や内容が変更になる場合もあります

▽本件に関するお問い合わせ 三菱重工浦和レッズレディース 広報

WE ACTION DAYとは？

“ WE ACTION DAY”は、WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、１.夢や生き方の多様性にあふれ、２.一人ひとりが輝く ３.社会の実現・発展に貢献する。」を実現するために、“１.多様性・ジェンダー”、“２.教育・健康”、 “３.地域貢献”の各領域において、WEクラブ又はパートナーが各々のフィールドで関係者と共に実際のアクティベーションを行う活動です。

WEリーグでは今シーズンより各イベントの効果測定を行い、社会に対してどのようなインパクトを与えられたのかをレポートで発信予定しています。