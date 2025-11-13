日本酒を美味しく飲むための器「日本酒の酒器の黄金比」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、日本酒を美味しく飲むための器「日本酒の酒器の黄金比」を、2025年11月13日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/shuki-goldenratio(https://kurand.jp/products/shuki-%20goldenratio)）

「日本酒の酒器の黄金比」とは

「日本酒の酒器の黄金比」は、日本酒を美味しく飲むための器を目指して開発した商品です。香りと味の感じ方の7割は、「器の形状」で決まると言われています。“日本酒を最も美味しくする形”を求め、職人が試作を重ねて生み出しました。

「日本酒の酒器の黄金比」の3つの魅力

１.「良い香り」だけが立ち上がりなめらかな口当たりを生む「黄金比フォルム」

飲み口の上部は、楕円と正円を組み合わせた特殊な形状です。香りをとどめる空間を保ちながら、刺激臭をやさしく逃がします。味香り戦略研究所調べによると、香り成分を分析したところ、お猪口、ワイングラスと比較し、リンゴ、バナナといったフルーツ系の成分量が多く、不快な臭い（鋭い酸味や腐敗臭）の成分量が少ない結果となりました。さらに液体の流れと舌ざわりまで徹底的にデザインすることで驚くほど、なめらかな口当たりを実現しました。口に含む量と空気の取り込みが最適化され、香りが立ち、味わいに奥行きが生まれる設計となっています。

２.職人の手仕事が生む、“1mmで変わる”美味しさ

日本酒文化を育んできた磁器の里、佐賀県・肥前吉田で培われた技術によって、全24工程をすべて手仕事で仕上げています。素材には日本人になじみのある素材として「磁器」を選定しました。口縁のわずかな角度、底のカーブ、厚みの微調整、それぞれが香りや味わいの感じ方に直結します。機械では再現できない手仕事ならではの“味わいの余韻”を、器そのものが生み出します。

３.日本酒を魅力的に見せる蛇の目のデザイン

「見込み（底）部分には、青い二重丸が描かれた伝統的な「蛇の目」模様を採用しました。蛇の目は日本酒の色や透明度の違いがはっきりと映える模様とのことで、公式の「利き酒」などが必要な場面で古くから使われています。日本酒を視覚的にも評価してほしいとの思いから、この柄を採用しています。さらにただ楽しむだけでなく、「日本酒を飲む時間をもっとのんびりと楽しいものにしてほしい」という思いから、蛇の目模様を肉球にアレンジしました。

商品概要

【日本酒の黄金比の酒器】

◯サイズ：80 mm x 66 mm

◯容量：270cc

◯材質：磁器

＜プラン一覧＞

- 【超早割】日本酒の酒器の黄金比：4,240円（税込）- 【早割】日本酒の酒器の黄金比：4,490円（税込）- 【早割】日本酒の酒器の黄金比 2個セット：8,480円（税込）- 【早割】日本酒の酒器の黄金比 + おすすめ日本酒(三千世界と理系兄弟)セット：7,570円（税込）- 日本酒の酒器の黄金比：4,990円（税込）- 日本酒の酒器の黄金比 2個セット：8,980円（税込）- 日本酒の酒器の黄金比 + おすすめ日本酒(三千世界と理系兄弟)セット：8,230円（税込）＜概要＞

◯商品名：日本酒の酒器の黄金比

◯販売期間：2025年11月13日（木）～2025年12月11日（木）24:59

◯配送時期：2026月1月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/shuki-goldenratio(https://kurand.jp/products/shuki-%20goldenratio)

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp