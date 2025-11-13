電気自動車の普及拡大と再生可能エネルギー貯蔵の拡大により、リチウムイオン電池市場は2032年までに2,409億米ドルに達すると予測 ― ストレーツ・リサーチ
市場概要
リチウムイオン電池は、現代のエネルギー貯蔵技術の基盤となっています。スマートフォンやノートパソコンから電気自動車（EV）、大規模なエネルギー貯蔵システムまで、あらゆるものに電力を供給しています。ストレーツ・リサーチは、この技術の優れたエネルギー密度、長いライフサイクル、そしてコスト低下の傾向が引き続き市場拡大を牽引していると強調しています。このレポートでは、アジア太平洋地域が中国、日本、韓国、インドからの大規模な投資に支えられ、リチウムイオンセルと電池パックの最大の市場であり、世界的な製造拠点であると特定しています
Straits Researchによると、世界のリチウムイオン電池市場規模は2023年に564.3億米ドルと評価され、 2032年には2,409億米ドルに達すると予測されています 。予測期間（2024～2032年）にわたって年平均成長率（CAGR）17.5%で成長します 。この成長は、自動車、産業、エネルギー分野における電動化への継続的なシフトと、世界的な再生可能エネルギー技術の急速な統合を反映しています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/lithium-ion-battery-market/request-sample
主要な成長ドライバー
リチウムイオン電池市場を推進する主な要因は、持続可能なモビリティへの世界的な移行です。自動車メーカーは、高容量リチウムイオン電池システムに大きく依存する電気自動車とハイブリッド車の生産を加速させています。中国、インド、米国、欧州連合などの市場における排出ガス規制の厳格化とEV購入に対する政府補助金は、需要をさらに促進しています。
さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の導入増加により、信頼性の高いエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっています。リチウムイオン電池は、電力需給のバランスを取り、余剰電力を貯蔵して後日使用し、電力系統の安定性を高めるための効率的なソリューションを提供します。高効率と高速充放電を実現するこの技術は、次世代のスマートグリッドや分散型エネルギーアプリケーションに不可欠です
民生用電子機器は依然として大きな牽引役です。スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、ウェアラブルデバイスの世界的な普及拡大により、小型で高性能、かつ耐久性の高い電源に対する持続的な需要が生まれています。バッテリーメーカーは、容量の向上、充電時間の短縮、製品ライフサイクルの延長のために、絶えず革新を続けています。
技術の進歩
ストレーツ・リサーチは、材料とバッテリー化学における継続的な研究開発がリチウムイオン技術に革命をもたらしていると指摘しています。正極組成、固体電解質、ナノ構造陽極の開発により、より高いエネルギー密度とより優れた安全性プロファイルが可能になっています。例えば、リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーは、その熱安定性と長いサイクル寿命から人気が高まっており、ニッケルマンガンコバルト（NMC）バッテリーとニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA）バッテリーは、電気自動車や産業機械など、高エネルギー出力を必要とする用途で主流となっています。
