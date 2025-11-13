StreamFab 7 ― まもなく登場！12月初旬リリース予定！
ついに、待望の次世代バージョン 「StreamFab 7」 が 12月初旬にリリース予定 です！（具体的な日程は追ってお知らせします）
新しいStreamFab 7は、デザインから機能、パフォーマンスに至るまで、すべてを刷新。
これまでのダウンロード体験を超える「スマート」「高品質」「超高速」の世界がまもなく始まります。
全く新しいユーザーインターフェース
新デザインのUIは、より直感的でスタイリッシュに生まれ変わりました。
操作の流れが分かりやすくなり、ページ切り替えもより軽快に。
見た目だけでなく、反応速度も大幅アップしています。
新しい「マイサービス」リストでは、お気に入りのストリーミングサービスを自由にカスタマイズ可能。
Netflix、Disney+、U-NEXT、Huluなど、あなたがよく使うサービスを簡単に整理できます。
ブラウザ機能がさらにスマートに
StreamFab 7では、内蔵ブラウザも完全リニューアル。
複数タブでの同時閲覧やスマートブックマーク機能により、コンテンツ探索がこれまで以上にスムーズになります。
気になる動画を複数開いて比較したり、お気に入りページへワンクリックでアクセスしたり、まさに「探す・見る・ダウンロードする」のすべてが一体化しました。
最大50％のダウンロード速度アップ
新エンジンの搭載により、ダウンロードスピードが従来の最大1.5倍に向上！
4K HDR映像などの大容量ファイルも驚くほど短時間で完了します。
時間を節約しながら、より快適なダウンロード体験をお楽しみいただけます。
約60のプラットフォームに対応
対応サービスは、従来の35から約60サイトへ拡大。
Netflix、Max、Disney+、FANZA、U-NEXT、Huluなどの主要サービスに加え、Apple TV+への対応も予定されています。
さらに、映画の特典映像やメイキング映像などの“エクストラコンテンツ”もダウンロード可能に！
4K HDR + Dolby Audio の究極品質
StreamFab 7は、HDR10・Dolby Vision・Dolby Atmosなどの最新技術に完全対応。
驚くほど鮮明な映像と臨場感あるサウンドで、まるで映画館のような体験を自宅で実現します。
動画の保存品質にこだわるユーザーにも最適です。
StreamFab 新製品保証で未来の機能も手に入る
「NPGサービス（新製品保証）」を追加すれば、将来リリースされる新機能や新プラットフォームへの対応も追加料金なしで利用可能。
最新のストリーミング環境を常に手に入れたい方におすすめです。
StreamFab 7 - まもなく、あなたのダウンロード体験が進化します。
正式リリースは 12月初旬予定。詳細日程は後日発表！
最新情報をお見逃しなく！
ホームページ：https://streamfab.dvdfab.org/
お問い合わせ先：Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
