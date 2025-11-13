硫酸アンモニウム市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に「硫酸アンモニウム市場のセグメンテーション：形態別（粒状、結晶状、液状）／用途別（肥料、工業用、飼料およびその他）／製造経路別（カプロラクタム副産物、直接合成）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、硫酸アンモニウム市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、そして脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
硫酸アンモニウム市場の概要
硫酸アンモニウムは化学式（NH4）2SO4（\mathrm{NH_4}）_2\mathrm{SO_4}（NH4）2SO4で表される無機塩であり、白色の結晶性固体として存在し、水に非常に溶けやすい性質を持つ。
その主な用途は、窒素（21%）および硫黄（24%）を含む肥料としてアルカリ性土壌に使用され、植物の生育に必要な栄養素を供給することである。工業的には、ナイロンなどの合成繊維製造におけるカプロラクタム生産の主要原料として用いられる。また、繊維や木材の難燃剤、タンパク質精製における沈殿剤、さらにはパン類などの食品製造における凝固剤としても使用されている。硫酸アンモニウムは主に、コークス炉およびカプロラクタム製造の副産物として生産される。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、硫酸アンモニウム市場の規模は2025年に56億米ドルを生み出したとされている。さらに、2035年末までに市場収益は98億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は約6.2%6.2\%6.2%になると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な硫酸アンモニウム市場分析によれば、この市場の拡大は、高品質肥料の需要増加、産業および化学分野での用途拡大、高収量作物に対する世界的需要の上昇、厳格な産業排出規制によって促進されると考えられている。硫酸アンモニウム市場における主要企業には、**BASF SE、Evonik Industries AG、Lanxess Group、AdvanSix、OCI、Domo Chemicals、Fibrant、Nutrien、Martin Midstream Partners L.P.、Fertiberia、Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited、OSTCHEM、SINOPEC CORP.、Jost Chemical Co.、Powder Pack Chem、DUBI chem Marine International、American Plant Food Corporation、Greenway Biotech Inc.**などが含まれる。
また、当社の硫酸アンモニウム市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 硫酸アンモニウム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバルな硫酸アンモニウム市場の需要および機会分析を2033年まで実施する（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ／各国別〔日本を含む〕）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：形態別（粒状、結晶状、液状）、用途別（肥料、工業、飼料およびその他）、製造経路別（カプロラクタム副産物、直接合成）、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
