ハラール食品市場は、年平均成長率（CAGR）9.1%で成長し、2035年までに総額5兆9,855億米ドルに達すると予測されている。
Survey Reports LLCは、2025年11月に、ハラール食品市場に関する調査報告書「製品別セグメンテーション（肉類、家禽類および水産物、果物・野菜、乳製品、穀物・穀類、油脂・ワックス類および菓子類）／流通チャネル別（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、オンラインストアおよび専門店）／用途別（レストラン、ホテル、家庭その他の用途）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」を発表したと明らかにした。この報告書は、ハラール食品市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、そして脅威など、複数の重要な市場ダイナミクスを強調している。
ハラール食品市場の概要
世界のハラール食品市場は、世界中のイスラム教徒人口および増加しつつある非イスラム教徒消費者の食事ニーズを満たす、数兆ドル規模の産業である。市場規模は1兆5,000億米ドルを超え、世界でも最も急速に成長している消費者市場の一つとなっている。
成長要因としては、イスラム教徒人口の拡大、アジア太平洋地域および中東地域など主要地域における可処分所得の増加、そして宗教意識の高まりが挙げられる。注目すべき動向として、ハラールを「倫理的な調達」「食品安全」「高品質」の代名詞とみなす非イスラム教徒からの需要の増加がある。市場はもはや単なる肉類製品にとどまらず、レトルト食品、スナック、健康志向商品など多様なカテゴリーへと進化している。しかし、依然として課題も存在する。国際的な認証基準の統一性の欠如や、複雑なサプライチェーン構造などがそれである。今後は、製品のさらなる多様化、トレーサビリティを確保するための技術統合、そしてハラールを世界的な品質基準として主流化する動きが進むと見込まれる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ハラール食品市場の規模は2025年において2兆7,546億米ドルに達したとされている。さらに、2035年末までに市場収益は5兆9,855億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）はおよそ9.1%になると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なハラール食品市場分析によれば、ハラール食品市場の規模拡大は、イスラム教徒人口および世界的認知の増加、政府による支援とハラール供給網の拡大、人口動態の拡張と宗教意識の高まり、そして経済力の向上と一般市場への浸透によって促進されると考えられている。ハラール食品市場における主要企業には、QL Foods Sdn Bhd、Saffron Road、DagangHalal Group、Janan Meat Ltd、Kawan Foods Berhad、Cargill, Inc.、Prima Agri-Products Sdn Bhd、Nestlé S.A.、BRF S.A.、Tahira Foods Ltdなどが含まれる。
また、当社のハラール食品市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ハラール食品市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバルなハラール食品市場の需要および機会分析を2033年まで実施する（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ／各国別〔日本を含む〕）。
