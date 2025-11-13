挑戦は次のステージへ─Challenge Tire 2026 ロードモデル登場
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるハンドメイドタイヤの「Challenge Tires」から、2026年モデルの新ロードモデルが登場します。全天候対応の最高峰「4 STAGIONI」、究極のオールラウンダー「STRADA」、そして手軽にハンドメイド品質を味わえる「ELITE」の３モデルが新発売！
革新的な「イージーフィットシェイプ」や新たなコンパウンドを採用し、走りの質を新たな次元へと引き上げます。
・4STAGIONI
オールコンディション対応のロードタイヤ「4 STAGIONI XP - ハンドメイド チューブレスレディ」は、あらゆる天候下で実用性とパフォーマンスを両立。比類のない品質と、ハンドメイドならではのしなやかな乗り心地を提供します。
荒れた路面や雨天でも安定した走行を実現し、チャレンジタイヤが誇る“ハンドメイドの走り”を一年を通して楽しむことができます。
・STRADA
毎日のライドからレースまで、あらゆる場面で信頼できるロードタイヤ「STRADA」は、チャレンジが誇るハンドメイド製法と最先端コンパウンドの融合によって、これまでにない乗り心地とスピードを実現します。
定番のレーシングモデルに新たに35mmまでのサイズがラインナップ。
・ELITE
「ELITE」は、ハンドメイドタイヤの魅力を、より多くのライダーが体感できるよう、職人技によるしなやかな乗り心地と優れた耐久性を、手の届く価格で実現したロードタイヤです。多様なライディングスタイルやライドに最適な220TPIスーパーポリエステルケーシングと、実績あるSMARTコンパウンドトレッドを組み合わせることで、長寿命と快適なライドフィールを両立しました。新たに32mmまでのサイズがラインナップ。
