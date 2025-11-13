挑戦は次のステージへ─Challenge Tire 2026 ロードモデル登場

スバル最新「“4WD”ステーションワゴン」がスゴイ！ 全長4.7m×全幅1.8mの“ちょうどいいボディ”＆専用の「内外装デザイン」採用！ “STI”ロゴやブラック仕立てがカッコイイ特別な「レヴォーグ」って？