³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£²°(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ëÌî ÂÀ»ÔÏº)¤Ï¡¢ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¡¢Åß¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¡¢¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò(º¸¡§¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢±¦¡§¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó)
1. ¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)¤Î¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë¾åÉô¤ò¥ï¥¤¥ó¿§¤Ë¾È¤é¤¹¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò11·î19Æü(¿å)¡¢20Æü(ÌÚ)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ó¥ë°ì³¬¤ÎÌÀ¼£²°µþ¶¶¥¹¥È¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£²°Ä¾Í¢Æþ¤Î¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¤È¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥¢¡×¤ò11·î19Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨)
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨)¥Üー¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¤Ï11·î20Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¼Â»Ü³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î19Æü(¿å) 17»þ～25»þ¡¢20Æü(ÌÚ) 17～22»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê)
¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-8)
¡¦ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥¹¥È¥¢ー¡§ https://meidi-ya-store.com/store_all/kyobashi_store/
2. ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤«¤éÍèÇ¯¤Î2·îËö¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥ë¤Î¥é¥¤¥óµÚ¤ÓÁëÏÈ¤Ë¥íー¥×¥é¥¤¥È¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãì¤Ë¤ÏÌÀ¼£²°¤Î¥í¥´¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°¤ÄÎÚ¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
LED¥é¥¤¥ÈÌó18,000¸Ä¤ÏÁ´¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É°ì¿§¤È¤·¡¢µþ¶¶¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢ÌÀ¼£²°¤ÎÁÏ¶È140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢140¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÃì¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
140¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó(¥¤¥áー¥¸)
¢£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¼Â»Ü³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¡¦ÅÀÅô»þ´Ö¡§16»þ30Ê¬～22»þ(ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê)
¡¦¾ì½ê¡¡¡¡¡§ÌÀ¼£²°µþ¶¶¥Ó¥ë(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-8)
¡¦È÷¹Í¡¡¡¡¡§½éÆü¤Î11·î21Æü(¶â)¤Ï¡¢¡Öµþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó¡×¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¹ç¤ï¤»¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:45¤è¤ê¥»¥ì¥â¥Ëー³«»Ï¡¢18:00ÅÀÅô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÅÀÅô¥»¥ì¥â¥Ëー¾ÜºÙ(µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥óHP¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó)
