【DIOR】ディオールの魅惑的な世界を映し出す映像を公開

クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pgrtnhj1uJU ]

ディオールはホリデーシーズンを祝福し、魅惑的な迷路の散策を捉えた、ウィットに富んだ映像を公開しました。贈る喜びと驚き、そして夢を紡ぐインスピレーションに彩られた体験の中で、ディオールの世界とその様々なユニバースが、次々と遊び心豊かに映し出されます。

優美なミューズのようにシルエットが導くのは、幻想的な庭園の迷路のような曲がりくねった道です。「30 モンテーニュ」のアーカイブが魔法の鏡によって現れ、メゾンのラッキーチャームが放つ、神秘的な光に包まれた壮麗な晩餐会が開かれます。魅惑的な幻のように、ディオールのクリエイションに命が吹き込まれ、プレタポルテからタイムピーシズ、ファイン ジュエリー、テーブルウェア、キッズウェアに至るまで次々と姿を現します。

ディオールの洗練された素晴らしい表現を、映像でお楽しみください。

(C) MARCIN KEMPSKI(C) MARCIN KEMPSKI(C) MARCIN KEMPSKI(C) MARCIN KEMPSKI(C) MARCIN KEMPSKI

@DIOR #Dior #ディオール



【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir