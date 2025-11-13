【12/1～12/25】八芳園内レストラン「ALL DAY DINING FUDO」初のアフタヌーンティー― クリスマスだけの特別ラインアップの「クリスマスアフタヌーンティー」をご提供 ―

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、今年10月1日に八芳園グランドオープンとともに開業した八芳園内レストラン「ALL DAY DINING FUDO（以下FUDO）」にて、初となるアフタヌーンティーメニュー「クリスマスアフタヌーンティー」を、12月1日(月)～25日(木)の期間限定でご提供いたします。

■「FUDO」初のアフタヌーンティーは、クリスマスを彩る特別メニュー

※写真はイメージです

全館を一時休館して行われたリニューアル工事を終え、今年10月1日（水）にグランドオープンを迎えた八芳園内に、新たなレストラン「ALL DAY DINING FUDO」（以下「FUDO」）が誕生しました。

同店は、八芳園と連携協定を結ぶ自治体の地域を中心に、信頼する生産者から届けられるこだわりの食材をふんだんに使用。四季折々の旬の恵みを香りや旨みをじっくり閉じ込める、店内に設えた特徴的な石窯で丁寧に仕上げた料理を中心にご提供しています。

この度、「FUDO」初のアフタヌーンティーは、「クリスマスアフタヌーンティー」と題し、2025年12月1日(月)～25日(木)の期間限定でご提供いたします。

「FUDO」ならではの、産地直送で届く野菜を取り入れたセイボリーをはじめ、クリスマスを彩る鮮やかなスイーツ、オープンから多くのお客様よりご好評をいただいている「ダッチベイビー」をご用意し、お飲み物は20種類以上のドリンクからお選びいただけます。



「FUDO」がおくる特別なアフタヌーンティーで、聖夜を待つこの季節だけの特別な午後のひとときをお過ごしください。



※お席に限りがございますので、ぜひお早めのご予約をおすすめいたします。

■「クリスマスアフタヌーンティー」概要

・提供期間：2025年12月1日(月)～25日(木) ※要予約／ご利用日の前日12時00分までにご予約ください

・時間：15時00分～17時00分（2時間制）

・価格：おひとり様 6,600円（税込）※別途サービス料10％

・ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/shops/all-day-dining-fudo/reserve?menu_items=68ff0cfac0f0aa7a47c2020e（「Table Check」に遷移いたします）

■メニュー内容

※写真はイメージです

〈スイーツ〉

トナカイをイメージした「カヌレ」やクリスマスカラーのグリーンとレッドが映える「ピスタチオ フランボワーズ ムース」など、愛らしい見た目のスイーツが揃います。チョコレートとベリーを中心とした、甘味・酸味・香ばしさの調和と、クリスマスらしい華やかな見た目も合わせてお楽しみください。

▼内容

チョコレートムース ベリーソース / タルトフレーズ / ボンボンショコラ フィグ / サブレバヴァニーユ / ピスタチオフランボワーズムース / カヌレ

※写真はイメージです

〈セイボリー〉

季節の野菜を取り入れた「スパニッシュオムレツ」や八幡平マッシュルームを使用したカナッペ、コースメニューでもご好評をいただいている八ヶ岳名水赤鶏のチャイニーズチキンサラダを包み込んだトルティーヤなど、アフタヌーンティーだけの特製セイボリーをご堪能ください。

▼内容

スパニッシュオムレツ / 八幡平マッシュルームとサーモンのカナッペ / 八ヶ岳名水赤鶏のチャイニーズチキントルティーヤ / 人参のロースト / スコーン（クロテッドクリーム、ベリージャム)

※写真はイメージです

〈ダッチベイビー〉

バニラアイスと自家製のベリージャムをトッピングした、ボリュームたっぷりな「FUDO」オリジナルのダッチベイビー。「FUDO」の特徴である石窯の高温で焼き上げるため、外はカリっと、中はふわふわでもっちりとした一品です。

〈ドリンク〉

コーヒー（hot/ice）/ エスプレッソ（hot）/ カフェラテ（hot/ice）/ カプチーノ（hot）/ カフェインレスコーヒー（hot）/

アールグレイ（hot/ice）/ ダージリン（hot）/ アッサム（hot） / ペザンブレンドティー（hot）/ アップルティー（hot）/

ストロベリーティー（hot）/ カモミールティー（hot）/ ハニーブッシュティー（hot）/ モヒートティー（hot）/

ローズヒップティー（hot）/ ルイボスティー（hot）/ マンゴーティー（hot）/ ピーチティー（hot）

オレンジジュース / グレープフルーツジュース / アップルジュース / マンゴージュース / ジンジャーエール

■「ALL DAY DINING FUDO」店舗情報

・店舗名：ALL DAY DINING FUDO

・所在地 ：東京都港区白金台１-１-１ 八芳園本館 3階

・営業時間：【月～金曜日】 11:00-21:00（L.O.20:00）／ 【土・日・祝日】 8:00-21:00（L.O.20:00）

・定休日 ：年末年始、その他八芳園の営業日に準じます

・アクセス ：東京メトロ南北線・都営三田線 「白金台駅」2番出口より 徒歩1分

・公式サイト：https://happo-en.com/restaurants-and-gifts/fudo/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/(https://www.happo-en.com/)

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559)