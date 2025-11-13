ジャパンスキーエクスペリエンス、2025年「ワールド・スキー・アワード」受賞

JAPAN SKI EXPERIENCE LIMITED

この度ジャパンスキーエクスペリエンスは、世界のスキー観光業界における優れた功績を称える国際的な表彰「ワールド・スキー・アワード（World Ski Awards）」において、

第13回（2025年度）「ワールド・ベスト・スキートラベルエージェント・トゥ・ジャパン」を受賞いたしました。

ジャパンスキーエクスペリエンス(https://japanskiexperience.com/)は、約20年にわたり日本のスキー旅行を専門に扱い、二セコ(https://japanskiexperience.com/resorts/niseko/)、白馬(https://japanskiexperience.com/resorts/hakuba/)、富良野(https://japanskiexperience.com/resorts/furano/)、ルスツ(https://japanskiexperience.com/resorts/rusutsu/)など国内有数のスキーリゾートにおいて、専門的なアドバイス、幅広い宿泊施設の選択肢、そしてスムーズな旅行手配を提供してきました。

2007年にリンジー・コルバートとベン・ソープによって設立された同社は、わずか2名のスタートアップから成長を遂げ、現在では日本のスキー旅行における信頼ある専門機関として、毎年数千人の海外旅行者をサポートしています。

マネージングディレクターのリンジー・コルバートは次のように述べています。

「ベン・ソープと共に2007年にジャパンスキーエクスペリエンスを立ち上げた当時、ここまで素晴らしい道のりになるとは想像もしていませんでした。これまで数多くのお客様に日本のスキーリゾートを紹介し、最適な宿泊施設と快適な旅行手配を提供できたことは大きな喜びです。このような評価をいただけたことを大変光栄に思い、これからもこの旅を続けていくことを楽しみにしています。」

今回の受賞は、ジャパンスキーエクスペリエンスが長年にわたり培ってきたお客様への高品質なサービス提供への取り組みと、地域との密接なパートナーシップ、そして豊富なローカル知識を生かして日本のスキー旅行業界の発展に貢献してきたことが評価されたものです。

ワールド・スキー・アワードは2013年に創設され、「ワールド・トラベル・アワード」プログラムの一部として運営されています。世界中のスキーリゾート、ホテル、旅行事業者の優秀な取り組みを表彰し、一般投票と業界関係者の投票をもとに受賞者が決定されます。