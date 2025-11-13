mozo ワンダーシティが贈る、3週に渡る特別な週末。

11月29日(土)より、毎週土日に週替わりで出店店舗が変わる「mozo＋Christmas MARKET 2025」を、昨年より規模を拡大し2つの会場にて開催いたします。今年のマーケットは、地元の人気店のスイーツやパンなどのグルメ、mozoのイチオシ店舗が集結し、心温まるホリデーシーズンを演出します。





mozo+christmasMARKET_1









Vol.1のステーションコートでは、名古屋芸術大学の未来のクリエイターによるアート作品を販売。Vol.2・Vol.3では、素材にこだわった焼き菓子やパン、スイーツなどのグルメや魅力的な雑貨がフォトジェニックで特別な日の準備を彩ります。





またマルシェコートではVol.1～3を通してmozoイチオシの食物販店舗の焼き菓子やコーヒーや紅茶などが並びます。普段は販売していないマーケット限定商品もあるのでこの機会にmozo ワンダーシティへお越しいただき、個性豊かなクリスマスマーケットをお楽しみください。









【mozo＋Christmas MARKET2025 開催概要】

期間：【vol.1】11月29日(土)30日(日)

【vol.2】12月6日 (土) 7日(日)

【vol.3】12月13日(土)14日(日)

時間： 各日10：00～18：00※なくなり次第終了

場所： 1Fステーションコート／マルシェコート









▼Vol.1 11月29日(土)30日(日)

■ステーションコート

名古屋芸術大学

(1)からくり・あにまるず(ハンドメイド雑貨)

(2)マンガゼミ(オリジナル作品、グッズ)

(3)イラストレーションコース(オリジナルグッズ、作品)

(4)彫刻造形部(ミニフィギュア、キーホルダー)





■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/7

・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/6

・菓子屋伊之助(焼き菓子)

Instagram ： https://www.instagram.com/kashiya_inosuke/

・REFALA(インテリアライト)

Instagram ： https://www.instagram.com/refala_light/









▼Vol.2 12月6日(土)7日(日)

■ステーションコート

・☆夢宙屋(和紙ランプ)

Instagram： https://www.instagram.com/muchuya/

・gulu gulu donut(ドーナツ)

Instagram： https://www.instagram.com/guluguludonut/

・SLOW DAYS (スロー デイズ)(雑貨)

Instagram： https://www.instagram.com/slow_days_/

・partage(焼き菓子)

Instagram： https://www.instagram.com/partage___?igsh=eXppNG91cGFsZHVw

・菓子屋伊之助(焼き菓子)

Instagram： https://www.instagram.com/kashiya_inosuke/

・＜仮称＞愛きらり販売会(いちご)





■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/7

・抹茶ラボ(ホールバーム・スティックバーム・抹茶パウンド)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/6

・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/5

・エクラエンネ(焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/62





guluguludonut





partage





SLOWDAYS









▼Vol.3 12月13日(土)14日(日)

■ステーションコート

・naisho iro(ナイショイロ)(アートフラワー・アクセサリー)

Instagram： https://www.instagram.com/naisho_iro/

・tot le matin boulangerie(トレマタンブーランジェリー)(シュトーレン・フランスパン)

Instagram： https://www.instagram.com/tot.le.matin.boulangerie/

・昼さがりのMys.(ケーキ・焼き菓子)

Instagram： https://www.instagram.com/hirusagari_no_mys/

・焼き菓子 池田(クッキー・パウンドケーキ・シュトーレン)

Instagram： https://www.instagram.com/yakigashi.ikeda/

・flower.azu(花雑貨)

Instagram： https://www.instagram.com/flower___azu

・フルール・フルール(12月13日(土)のみ)(シュトーレン・パン)

Instagram： https://www.instagram.com/fleursfleurs_bakery/

・しのだ農園～shinoda farm～(12月14日(日)のみ)(自家製果物・野菜の加工品)

Instagram： https://www.instagram.com/shinoda__farm/





■マルシェコート

・Double Tall Cafe BEANS(ドリップコーヒーパック・シュトーレン・焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/7

・H&F BELX(ティーバッグ)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/61

・オランオランカカオ(チョコレート屋さんの焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/5

・エクラエンネ(焼き菓子)

ホームページ： https://www.mozo-wondercity.com/shop/detail/62





naishoiro





昼さがりのMys





flower.azu





フルール・フルール









〈注意事項〉

※11/13(木)時点での出店情報になります。

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※イートインスペースは会場内にございません。ご了承ください。

※イべント内容・時間等、予告なく急遽変更になる場合があります。ご了承ください。

※掲載画像はすべてイメージです。









▼特別企画▼





mozoaction!christmas





biscuit





▼mozo action「クリスマスマーケットでお買上げ頂いた方へ、限定ビスキュイをプレゼント！」▼

豊田産の抹茶とほうじ茶を使い、フレンチシェフが手づくりした焼き菓子をプレゼント。

“おいしさを通して自然を想う”──mozo actionが贈る、冬限定のサステナブルギフトです。

配布条件：クリスマスマーケットでお買上げいただいた方

配布数 ：各日先着200個 ※なくなり次第終了









■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 ： 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 ： 日本都市ファンド投資法人

運営・管理イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模： 敷地面積：約107,000m2 延床面積：約244,000m2

営業時間： ショップ・サービス 10：00～21：00 レストラン 11：00～22：00

イオンスタイルワンダーシティ 9：00～23：00

※一部営業時間が異なる店舗・売場がございます。

施設HP ： https://www.mozo-wondercity.com/









■mozo ワンダーシティ位置図





map