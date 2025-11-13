BSIグループジャパン株式会社（所在地：横浜市西区、代表取締役社長：漆原 将樹、以下「BSIジャパン」）は、持続可能な農業と森林保全を推進する「レインフォレスト・アライアンス認証」の普及を目的として、認証取得に向けた準備やメリットを分かりやすく解説する オリジナル動画シリーズ（3部構成） をWeb上で公開しました。同認証は、「レインフォレスト・アライアンス」が認定した認証機関によって行われ、国内で審査の実施が許可されているのは3社のみ※1です。BSIジャパンは、そのうちの1社で、相談から申請・審査・認証までを一気通貫で日本語対応し、お客様のニーズに柔軟かつ迅速にお応えします。

本動画シリーズ（全3部構成）は、認証に関心を持つ企業や団体が「何から始めればよいか」「どのような価値があるのか」を理解度に合わせてご覧いただける構成内容となっており、サステナブルな取り組みの第一歩を後押しします。









■最終章の概要

パート3：サプライチェーン要件の認証取得の核心に迫る最終章

日本国内で取得件数が多い「サプライチェーン要件」の認証取得手順について、プログラム参加に必要なプラットフォーム登録から認証取得までのプロセスを分かりやすく解説しています。さらに、パート3をご視聴いただいた方には、パート1～3の資料をまとめてダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。





最終章の動画視聴はこちら▼

https://www.bsigroup.com/ja-JP/insights-and-media/insights/blogs/rainforest-alliance-certification-3/









■シリーズ全体の概要

パート1：なぜ持続可能なサプライチェーンが必要なのか？

食品業界では「食品安全」の次のステップとして、責任ある調達を行うために「持続可能なサプライチェーン」の構築が求められています。本動画では、その背景や消費者意識の変化、企業の取り組み事例などを5分間で解説しています。





動画視聴はこちら▼

https://www.bsigroup.com/ja-JP/insights-and-media/insights/blogs/rainforest-alliance-certification-1/





パート2：「レインフォレスト・アライアンス認証の概要と取得のメリット」

本動画では、認証が作られた背景や目的、要件の種類、そして生産者や事業者が認証を取得するメリットについて分かりやすく解説しています。





動画視聴はこちら▼

https://www.bsigroup.com/ja-JP/insights-and-media/insights/blogs/rainforest-alliance-certification-2/









■世界の森林破壊の約90％は農業によって引き起こされている

私たちが日常的に口にするコーヒー、お茶、カカオ、バナナは、世界の熱帯地域の経済を支える重要な産品です。これまで、品種改良や森林開拓によって収穫量を増やしてきましたが、その一方で、世界の森林破壊の約90％は農業に起因※2しているといわれています。こうした状況を踏まえ、農業に携わる生産者や企業が、国際的に認められた基準のもとで持続可能な取り組みを推進することは、森林と人々の暮らしを守るために不可欠です。そのため、サステナブルな農業の実践を客観的に証明できる、第三者機関による認証制度は、国際市場へのアクセスや消費者からの信頼獲得に直結する仕組みとして、ますます注目を集めています。

※2 出典：国際連合公式Webサイト（2022年レポートより）









■私たちの地球を守る「レインフォレスト・アライアンス認証」とその重要性

「レインフォレスト・アライアンス 2020認証プログラム」は、世界70カ国以上が取り組んでいる、サステナブルな農業と責任ある調達を支える国際的に認められた認証規格で、開発途上国の森林や生物多様性の保全、気候変動への対応、開発途上国の農家や労働者の生活向上を目的に広がってきた仕組みです。日本でも環境に配慮した商品への関心や購買意向が高まっており、2025年6月実施の消費者庁の調査によると、関心のある社会問題について聞いた設問では、環境に関する問題（地球温暖化、気候変動、生物多様性、環境汚染等）※3への関心が最も高く（78％）、持続可能な選択を促す仕組みづくりの重要性とともに、持続可能性に根ざした商品開発や調達へのニーズが急速に拡大しています。

※3 出典：消費者庁「消費者意識基本調査」（2025年6月発表）









■【締め切り間近！！】食品トレーサビリティの第一人者・酒井氏が登壇するオンライン無料セミナー開催

BSIジャパンでは、レインフォレスト・アライアンス認証の解説動画の公開に加え、持続可能なサプライチェーンの構築に重要な「トレーサビリティ」をテーマに無料セミナーを開催します。詳細は以下をご参照ください。





＜セミナーのポイント＞

・食品トレーサビリティの基礎と重要性を専門家が解説

講師：一般社団法人食品需給研究センター 常務理事 酒井氏

・サプライチェーンの信頼を築く4つの認証・監査制度を紹介

レインフォレスト・アライアンス認証、RSPO、サプライヤー監査、PAS 320（食品安全文化）

・今後の対応の方向性や強化のヒントを提供





＜開催概要＞

セミナー名：「食品サプライチェーンを支えるトレーサビリティと

認証・監査制度の基礎と活用」解説

日時 ： 11月20日（木）14:00-15:00





詳細・申し込みはこちら▼

https://www.bsigroup.com/ja-JP/insights-and-media/media/webinars/251028-seminar-food/









■「レインフォレスト・アライアンス認証」に関するご相談は、以下のフォームよりお問い合わせください。

URL： https://www.bsigroup.com/ja-JP/forms/general-enquiry/









■BSI（英国規格協会）とBSIグループジャパンについて

BSI（British Standards Institution：英国規格協会）は、ビジネス改善と標準化を推進する機関です。設立以来1世紀以上にわたって組織や社会にポジティブな影響をもたらし、信頼を築き、人々の暮らしを向上させてきました。

現在190を超える国と地域、そして77,500社以上のお客様と取引をしながら、専門家、業界団体、消費者団体、組織、政府機関を含む15,000の強力なグローバルコミュニティと連携しています。

BSIは、自動車、航空宇宙、建築環境、食品、小売、医療などの主要産業分野にわたる豊富な専門知識を活用し、お客様のパーパス達成を支援することを自社のパーパスと定めています。気候変動からデジタルトランスフォーメーションにおける信頼の構築まで、あらゆる重要社会課題に取り組むために、BSIはさまざまな組織と手を取り合うことによって、より良い社会と持続可能な世界の実現を加速し、組織が自信を持って成長できるよう支援しています。





BSIグループジャパンは、1999年に設立されたBSIの日本法人です。マネジメントシステム、情報セキュリティサービス、医療機器の認証サービス、製品試験・製品認証サービスおよび研修サービスの提供を主業務とし、また規格開発のサポートを含め規格に関する幅広いサービスを提供しています。

URL： https://www.bsigroup.com/ja-JP/