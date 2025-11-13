東京水辺ラインでは、水上バスによる周遊と様々な企画を組み合わせたイベント便を運航しています。この度、開催を間近に控えたイベントをお知らせします。

水上バスと貸切バスで行く重要文化財「旧岩崎邸庭園」岩崎家邸宅物語（昼食付）

〇概要

三菱財閥を築き繫栄を極めた岩崎家の邸宅跡地の多くは、現在では緑あふれる名勝地として、人々の癒しの空間となっています。なかでも、岩崎家本邸として建てられたジョサイア・コンドル設計の洋館は、国の重要文化財に指定され、「旧岩崎邸庭園」としてその秀麗さを今に伝えています。今回は、水上バスで1時間ほど、隅田川、東京港のクルーズをお楽しみいただいたのち、岩崎家の栄華の象徴であるこの邸宅について江戸東京博物館研究員 米山勇さんの講義で学びます。ランチは、中国料理の名店「東天紅」第一ホテル両国店で。最後に、貸切バスで旧岩崎邸庭園に向かいます。講義での学びを踏まえつつ、奥深い邸宅の歴史と魅力をご堪能ください。

〇講師

米山 勇（よねやま いさむ）氏

建築史家。東京都江戸東京博物館研究員。工学博士。著書多数。

１．開催日時

令和７年11月26日（水） 8時45分～15時

２．集合

両国リバーセンター受付集合（8時45分）（墨田区横網１-２-13 JR総武線「両国駅」徒歩３分・都営大江戸線「両国駅」徒歩６分）

３．行程

水上バス乗船・両国リバーセンター発（９時）～隅田川クルーズ～東京港～両国リバーセンター着・水上バス下船（10時）⇒両国ステーションロハスビル（会議室）にて講義（10時15分～11時45分）⇒昼食・第一ホテル両国「東天紅（とうてんこう）」（12時～13時）⇒第一ホテル両国から貸切バス乗車・旧岩崎邸庭園へ（13時～）⇒旧岩崎邸庭園着（13時30分）⇒自由散策・自由解散（13時30分～）

４．募集人数

40名※添乗員同行・最少催行人数20名

５．費用

大人（中学生以上）：10,000円（昼食代含む）※イベントの性質上、中学生以上を対象としております。

６．申込方法・申込締切

令和7年11月17日（月）17時までに公式HPからお申し込みください。

※応募多数の場合は抽選とし、当選はメールにてお知らせします。※詳しくは東京水辺ライン公式HPをご覧ください。

７．その他

○ 個人情報等の取り扱いについて

○ 個人情報等の取り扱いについて

ご提供いただいた個人情報は、当イベントに関わるご案内以外では使用いたしません。

○ イベント行程の変更および中止について

天候や潮位の影響、船舶の故障及び河川の工事等により安全にイベントを催行できない恐れがある場合は、移動手段の変更を含め、行程の変更、またはイベントを中止する場合があります。イベント中止の際は、決定し次第、参加者にご連絡いたします。

お問い合わせ

東京水辺ライン 問い合わせ専用ダイヤル03-5608-8869（9時～17時・月曜日を除く）

旧岩崎邸庭園について

国指定重要文化財。三菱財閥創設者岩崎彌太郎の長男で、第３代社長の岩崎久彌の邸宅として、明治29（1896）年に竣工しました。往時は15,000坪の敷地に、20棟以上の建物が立ち並んでいましたが、現在は３分の１の敷地面積となり、ジョサイア･コンドル設計の洋館と撞球室、名棟梁大河喜十郎が手がけた和館大広間の３棟が残っています。

東京水辺ラインについて

東京都公園協会が運営する水上バス。東京港、隅田川、荒川という東京の水辺を航行しています。イベント便のほかに定期便やナイトクルーズなども開催しております。

