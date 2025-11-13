映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray 初回限定盤の特典ビジュアル公開＜第1弾＞！

株式会社コンテンツセブン

2026年2月14日（土）発売の映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray初回限定盤の特典となる“万年カレンダー”のビジュアルが公開された。

本作は2025年8月8日（金）より当初2週間限定で劇場公開されたのち、観客のクチコミやレビューによって話題が沸騰。現在も一部の劇場で上映が続くロングランヒットを記録している。 また、Blu-rayは11月4日（火）の予約受付開始の直後からAmazonの外国映画部門で1位を獲得、現在もランキング上位をキープするなど、発売前から大きな反響を呼んでいる。

このたび公開された“万年カレンダー”のビジュアルは、年月を問わず使用できるデザインとなっており、作品の世界観や観賞後の余韻とともに毎日を過ごせる仕様となっている。

予約は通販サイト「コリタメ」の各店舗（公式サイト、Amazon 店、楽天市場店）にて受付中。

詳細は映画の公式ウェブサイト（march.film/kujira(https://www.march.film/kujira)）に掲載されている。

商品概要

商品名：映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray

発売日：2026年2月14日（土）

価 格：

《初回限定盤》 本体価格12,000円 （税込13,200円）

《通 常 盤》 本体価格 6,000円 （税込6,600円）

【特 典】

《初回限定盤・通常盤共通》リバーシブル・ジャケット

《初回限定盤》アウターケース仕様｜ブックレット｜チェキ風カード｜フォト風クリアカード｜フレークシール｜万年カレンダー

《店舗別》アクリルスタンド（コリタメ公式サイト・Amazon 店・楽天市場店）※初回限定盤のみ

【映 像】

映画本編｜予告編（日本版・本国版）｜メイキング映像

【概要】

原題：我在這裡等你｜英題： A Balloon's Landing｜2024年｜台湾｜中国語 広東語｜101 分｜シネマスコープ｜カラー｜5.1ch｜日本語字幕：三浦美穂｜配給：マーチ｜(C)2024 DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

【仕様】

1層｜MPEG-4 AVC｜16：9 HD サイズ(1080)｜ドルビーデジタル5.1ch サラウンド｜オリジナル音声｜日本語字幕｜まるわかり日本語字幕

発売元：マーチ

販売元：コンテンツセブン

<マーチ公式SNS>

X：@march_film_0303

Instagram：@march_film_0303

作品紹介

【邦題】 鯨が消えた入り江

【監督】 エンジェル・テン

【出演】 テレンス・ラウ（『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』）、フェンディ・ファン（「HIStory 2 越界 ～君にアタック！」）

自らの著書に盗作疑惑が浮上し、世間から激しいバッシングを浴びた香港の人気作家・天宇（ティエンユー）。心に深い傷を負った彼は、かつて文通していた少年が語ってくれた、天国につながるという“鯨が消えた入り江”を探しにひとり台湾へと旅立つ。まるで死に場所を求めるかのように……。しかし、慣れない異国の地でぼったくりに遭い、台北の繁華街で酔い潰れてしまう天宇。そんな彼を助けたのは、地元のチンピラ・阿翔（アシャン）だった。天宇が旅の目的を打ち明けると、阿翔は「その場所を知っている。お前をそこに連れて行ってやる」と請け合う。こうして、心に傷を負った作家と、孤独に生きてきた青年の、一夏の旅がはじまるのだった――。