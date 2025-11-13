IR優良企業賞2025において「“共感！”IR賞」を初受賞

鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役会⾧兼社⾧執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、一般社団法人 日本IR協議会が主催する「IR優良企業賞2025」において、「“共感！”IR賞」を初めて受賞しました。

「“共感！”IR賞」は、IR優良企業賞に応募した企業の投票によって選定され、積極的なIR活動を共有し合いながらベストプラクティスの実現を目指すことを目的とした賞です。2025年は「新たな株主層を開拓するための取り組み」をテーマに227社がエントリーし、18社が選定されました。

鴻池運輸は今回、そのうちの1社として受賞しました。

鴻池運輸では、現場で働く従業員の“匠の技”や“こだわり”をWebサイト上で発信し、普段は目にする機会の少ない現場の姿を、写真やインタビューを通じて紹介しています。また、株主通信にQRコードを掲載するなど、特に個人投資家を意識した情報発信を行っており、こうした“現場のリアル”を伝える取り組みが多くの企業から共感を得て、今回の受賞につながりました。

なお、鴻池運輸は2020年にも「IR優良企業奨励賞」に選定されています。

【ご参考】

KONOIKEジャーナル：https://www.konoike.net/journal/

プロジェクトストーリー：https://www.konoike.net/story/

今後も、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまと双方向のコミュニケーションを一層強化し、KONOIKEグループへの理解促進に努めてまいります。