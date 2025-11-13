大人気ヒーローアニメ『ワンパンマン』第1期から第3期最新話まで、「ABEMA」で11月15日（土）より全話無料一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気ヒーローアニメ『ワンパンマン』第1期から最新シリーズとなる第3期最新話までを2025年11月15日（土）から17日（月）にわたって無料一挙放送いたします。

『ワンパンマン』は、「となりのヤングジャンプ」(集英社)で連載中の原作・ONE、漫画・村田雄介の大人気漫画を原作としたアニメ作品で、どんな相手も“ワンパン”で倒してしまう平熱系最強ヒーロー・サイタマの日常や、怪人と戦うヒーローたちの活躍が描かれます。テレビアニメは2015年10月に第1期が、2019年4月に第2期が放送され、ユニークなキャラクターたちはもちろん、コメディ要素もありながら、熱い戦いを繰り広げる迫力のバトルアクションが人気を博しております。アニメ化10周年となる今年の10月からは第3期が放送開始。6年半ぶりの新シリーズに、多くのファンが注目を寄せています。

このたび「ABEMA」にて決定した、『ワンパンマン』無料一挙放送は、11月15日（土）夜27時からスタート。第1期・第2期全話と第3期最新話の第29話までを無料一挙放送いたします。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

なお『ワンパンマン』第3期は、「ABEMA」にて毎週日曜日夜24時30分より無料放送中。放送5日後の毎週金曜日夜6時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

まだ見ていない方も、もう一度おさらいしたい方も大人気ヒーローアニメ『ワンパンマン』を全話無料でイッキ見するチャンスです。ぜひ「ABEMA」で、平熱系最強ヒーロー・サイタマの“ワンパン”を無料でお楽しみください。

■『ワンパンマン』第1期～第3期最新話 全話無料一挙放送 概要

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

＜放送日時＆番組URL＞

【第一回】

第1期(#1～12)：2025年11月15日（土）27時～翌9時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EgWm4FiGWYBj6P

第2期(#13～24)：2025年11月16日（日）13時～19時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EdFmJyD8LEJWyd

第3期(#25～29)：2025年11月16日（日）19時～21時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CP44WNaG3NbSLF

【第二回】

第1期(#1～12)：2025年11月16日（日）25時～翌6時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/AanCcMsNJjCdHR

第2期(#13～24)：2025年11月17日（月）6時～12時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EgWm4aFLFTzQD5

第3期(#25～29)：2025年11月17日（月）12時～14時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CP44UZ8hLujXom

放送チャンネル：【第一回】 ABEMAアニメチャンネル、【第二回】ABEMAアニメ2チャンネル

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

■『ワンパンマン』第3期は毎週日曜日夜24時30分より無料放送中！

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月5日（日）夜25時30分～（#2以降、毎週日曜日夜24時30分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CP44WNVSn2kHew

※放送後の毎週金曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも最新話まで見放題！

配信開始日時：2025年10月5日（日）夜25時30分～（#2以降、毎週日曜日夜24時30分より配信）

番組URL：https://abema.tv/video/title/420-14?s=420-14_s3

【作品概要】

〈STORY〉

趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。

3年間の特訓により、あらゆる敵を一撃で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、職業としてのヒーローが所属する組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。

そんなある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。

S級ヒーロー達が集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られる。

一方、ヒーロー達との戦いの最中怪人協会に連れ去られた“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。

＜CAST＞

サイタマ：古川慎

ジェノス：石川界人

戦慄のタツマキ：悠木碧

シルバーファング：山路和弘

アトミック侍：津田健次郎

童帝：高山みなみ

キング：安元洋貴

ゾンビマン：櫻井孝宏

豚神：浪川大輔

超合金クロビカリ：日野聡

閃光のフラッシュ：鳥海浩輔

ぷりぷりプリズナー：小野坂昌也

イケメン仮面アマイマスク：宮野真守

地獄のフブキ：早見沙織

ガロウ：緑川光

怪人王オロチ：斧アツシ

ギョロギョロ：子安武人

＜STAFF＞

原作：ONE・村田雄介「ワンパンマン」（集英社「となりのヤングジャンプ」連載）

監督：永居慎平

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン：久保田誓、黒田新次郎、白川亮介

美術監督：村上さくら

色彩設計：店橋真弓

撮影監督：廣瀬唯希

編集：後藤正浩（REAL-T）

音響監督：岩浪美和

音楽：宮崎誠

音楽制作：Lantis

オープニング主題歌：JAM Project feat.BABYMETAL「Get No Satisfied !」

エンディング主題歌：古川慎「そこに有る灯り」

アニメーション制作：J.C.STAFF

公式サイト：https://onepunchman-anime.net/

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ