「関西を中心に飲食店を展開するイコン株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役：佐野 哲也)は2025年11月17日（月）、「ラピュタ・ザ・フランダーステイル三宮 神戸国際会館前店」にて本ズワイ蟹付き食べ放題プランの販売を開始します。」









【15周年記念！ゆったり2時間満喫！豪華「本ズワイガニ」と豪華魚介のカーニバル開催！】

神戸三宮のベルギービールレストラン『ラピュタ・ザ・フランダーステイル』は、開業15周年を記念し、特別プラン「15th Anniversary クラブ カーニバル」を2025年11月17日から来年3月下旬までの期間限定で提供します。

ゆったりと食事と会話を楽しめる90分ラストオーダーの2時間制で、豪華な食べ放題と飲み放題をご堪能いただけます！





食べ放題内容









【豪華「本ズワイガニ」付き！全30品が食べ放題のオーダービュッフェメインとなる】

「15th Anniversary クラブ カーニバル」プランは、本ズワイガニがお一人様一肩付きで、全30品の料理を**ゆったり2時間(90分ラストオーダー)**食べ放題で楽しめる豪華な内容です。





料金：大人お一人様 4,980円(税込)小学生以下 お一人様 3,980円(税込)

「本ズワイガニ」の格別な旨味ふっくらと上質で身入りが抜群の「本ズワイガニ」。一口食べれば、凝縮された濃厚な旨味と、他の蟹では味わえない格別な甘味が口いっぱいに広がる、まさに蟹の王様と呼ぶにふさわしい逸品です。





本ズワイ蟹









【本ズワイガニ食べ放題オプション】

大人 ： お一人様一肩付きの本ズワイガニは、プラス2,000円(税込)で90分間の食べ放題に変更が可能です。

小学生以下： お一人様一肩付きの本ズワイガニは、プラス1,000円(税込)で90分間の食べ放題に変更が可能です。





ブイヤベース鍋









【出来立てにこだわる！シェフ特製メニューの数々、本プランは注文後に調理するオーダービュッフェ形式。】

同店の福島シェフがこだわる手作り料理を、ゆったりとした時間の中、できたてで味わえます。濃厚ブイヤベース鍋： ワタリガニ、赤海老、ムール貝などの魚介をふんだんに使った濃厚な旨味が特徴。

各種魚介の追加も可能で、〆は魚介の旨みが凝縮したスープで作るパスタやチーズリゾットも楽しめます。





蟹バーガー









【蟹バーガー】

殻ごと食べられるソフトシェルクラブを使用。甲羅の香ばしさと蟹味噌の旨味が詰まった、見た目も可愛らしい一品です。





シェフ特製ローストビーフ









【シェフ特製！ローストビーフとステーキ】

お肉好きも大満足！熟練の技が光るシェフ特製のローストビーフとジューシーなステーキも、食べ放題メニューに含まれています。





牡蠣とほうれん草のクリームパスタ









【広島県産牡蠣とほうれん草のクリームパスタ】

大粒の広島県産牡蠣と旬のほうれん草を、濃厚でコク深いクリームソースに絡めた、冬にぴったりの絶品パスタ！磯の香りとクリームソースのバランスが秀逸で、一度食べたら忘れられない感動の味わいです。





ベルギービール









ベルギービールを含む豊富なドリンクラインアップ本場ベルギーの樽生ビール5種類や、約30種類のベルギー瓶ビール、ワイン、ウイスキーなど、種類豊富なドリンクが用意されています。ゆったり2時間(90分ラストオーダー)の飲み放題プランも充実しています。

ノンアルコール飲み放題 ： 800円(税込)

通常飲み放題(国産ビール、ワインなど) ： 1,500円(税込)

ベルギー樽生ビール5種付き飲み放題 ： 2,500円(税込)









【食べ放題内容プラン名】

15th Anniversary クラブ カーニバル

期間： 2025年11月21日～2026年3月下旬(予定)

料金： 大人 4,980円(税込) / 小学生以下 3,980円(税込)

内容： 全30品**ゆったり2時間(90分L.O.)**オーダービュッフェ特典本ズワイガニ

■お一人様一肩付きオプション(本ズワイガニ食べ放題に変更可)

大人：＋2,000円／小学生以下：＋1,000円飲み放題も**ゆったり2時間(90分L.O.)**制ご家族皆様で、この特別なカーニバルを、ゆったりと、心ゆくまでお楽しみください！