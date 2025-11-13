車内で動画や音楽を楽しむ人が増える中、GetPairr(ゲットペアー)が販売しているポータブルディスプレイ市場で人気の「GetPairr Vista 2.0」に、後席でも快適に利用できる専用ヘッドレストマウントが新登場しました！

前席のナビやエンタメ利用に加え、後席でも家族や子どもがYouTube・Netflix・Prime Videoなどを視聴できるようになり、ドライブ中の楽しみ方がさらに広がります。

発売を記念して、期間限定で「マウント50％OFF」「ポータブルディスプレイ本体20％OFF+クーポン」セールを開催中です。





後席で動画視聴中





【発売記念セール情報】

セール期間：2025年11月12日～12月31日









【対象商品】

「GetPairr Vista 2.0」：20％OFF

●アマゾンクーポン ： 5,000円

●プロモーションコード(20％OFF)： VM9MMHMV(クーポンとの併用可能！)

●最終価格 ： 24,440円

●Amazon商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58





「専用ヘッドレストマウント」：50％OFF

●プロモーションコード： 7F8GY3EL

●最終価格 ： 1,499円

●Amazon商品ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG

※このヘッドレストマウントはGetPairrの全部ポータブルディスプレイオーディオに適用します。

GetPairr Vistaの購入リンクはこちら： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMFFV4KB





伸縮アーム構造





【製品概要】

Android 15システムを搭載し、Gemini音声アシスタントにも対応した11インチポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」。YouTubeやNetflixなどを自由に楽しめる車内エンタメデバイスとして好評を博しています。

今回、そのVista 2.0をさらに快適に使える専用ヘッドレストマウントが新登場。

工具不要で取り付け可能な設計により、どんな車種の後部座席でも映像を安定して表示でき、家族や同乗者と一緒に快適なドライブを楽しめます。





安定した装着感





【組み立て・取り付け方法】

専用ヘッドレストマウントは、誰でも数分で設置できるシンプル構造。

伸縮アームをヘッドレストポールに固定し、本体を差し込むだけで完成します。

ネジ締めなどの工具は一切不要。Vista 2.0をしっかりとホールドし、車の振動でもぐらつかない安定設計です。

さらにアームの長さや角度を微調整できるため、後席の視界や姿勢に合わせて最適な位置にセット可能です。





取り付け手順





【使用シーン】

●家族旅行やロングドライブに最適：後席の子どもがYouTubeやNetflixを楽しみながら移動。

●運転席と後席で同時利用：ドライバーはGoogleマップ、後席では映像再生など2画面分割表示が可能。

●音声操作でハンズフリー：Gemini音声アシスタントを使えば、「近くのカフェを探して」「次の休憩所を検索」といった操作も声だけで。

●車内がモバイルシアターに：高輝度IPSパネルにより、昼間でも鮮明な映像を楽しめます。





家族で楽しむ車内





【特別セール情報】

Amazonブラックフライデーでも特別割引を実施中。

「GetPairr Vista 2.0」：20％OFF

「専用ヘッドレストマウント」：50％OFF

家族や友人とのドライブをより快適にするチャンスです。

セット購入で後席エンタメ環境をアップグレードしてみませんか？





角度自由調整





【注意事項】

●「GetPairr Vista 2.0」は、単体でも使用可能ですが、専用マウントを併用することで後席使用時の安定性が向上します。

●マウントは「GetPairr Vista」シリーズ専用品です。他製品(例えばタブレット)には適合しません。