株式会社コラボス、「CHINTAI社会貢献プロジェクト」へ協賛

コールセンターシステムやマーケティングシステムを月額制のクラウド型で提供している株式会社コラボス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：茂木 貴雄)は、この度、お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也 以下CHINTAI）が、自治体や住民と連携して進める「CHINTAI社会貢献プロジェクト」に賛同し、協賛いたしましたことをお知らせします。

■CHINTAI社会貢献プロジェクトとは？

エイブルグループが地域に密着し、住民・自治体・オーナー様・協力会社様と連携して推進する新たなプロジェクトです。一体となることで、「まちのバリューアップ」、そして「物件の価値向上」をテーマに、未来を担う子どもたちへの教育機会の提供、環境教育や絶滅危惧種の保護への貢献、自治体と連携した安全なまちづくりへの参画といった多角的な支援活動を通じて、人々が豊かに暮らせる社会基盤の構築を目指しています。

■本プロジェクトへの協賛理由

当社は、クラウド型コールセンターシステムの提供を通じて、場所にとらわれない柔軟なコミュニケーションの形を社会に提案してまいりました。安全で快適な暮らしは、良好なコミュニティと、それを支える円滑なコミュニケーションインフラの上に成り立ちます。そのため、本プロジェクトへの支援は、未来を担う世代が安心して暮らせる、豊かで魅力的な地域社会という未来の社会に向けた「コミュニケーションインフラ」への投資であると考えており、これらの活動は、活気ある地域社会と未来を担う人材の育成を促進し、円滑なコミュニケーションを支える基盤であると考えております。

本協賛が、豊かで持続可能な社会の実現の一助となることを願い、今後も社会の一員として、事業活動に留まらない貢献を続けてまいります。

【株式会社コラボス 会社概要】

本 社：東京都千代田区三番町８番地１ 三番町東急ビル８階

設 立：2001年10月26日

代 表 者：代表取締役社長 茂木 貴雄

事業内容：コールセンターシステム及びマーケティングシステム等のクラウドサービス事業

(電気通信事業者：届出番号 A-13-5032)

U R L：https://www.collabos.com/