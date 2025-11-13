ＪＡ全農は、令和７年１１月２９日（土）に直営飲食店舗「みのる食堂金沢フォーラス店」を「金沢フォーラス」（石川県金沢市、ＪＲ金沢駅徒歩１分）に新規開業します。全農グループでは、国産農畜産物の消費拡大・ＰＲ強化や外食産業における国産農畜産物の利用拡大を促進するため、直営飲食店舗「みのる食堂」「みのるダイニング」「みのりカフェ」などを全国で４９店舗展開しています。その５０店舗目となる「みのる食堂 金沢フォーラス店」では、石川県産ブランド和牛「能登牛」やブランド豚「能登豚」をはじめ、ＪＡ直売所「ほがらか村」から届く旬の加賀野菜など、石川県産の農畜産物を羽釜で炊き上げたごはんとともに提供します。また、県産たまごや旬の果物を使用した自家製プリンや自家製ドリンクなど、ランチからカフェ・ディナータイムまで幅広くお楽しめるメニューを提供します。開業を記念して、１１月２９日（土）より、食事を注文された先着500名様に「能登牛わじま箸」をプレゼントします。

【店舗概要】

開業日住所電話番号営業時間主なメニュー

令和７年１１月２９日（土）〒９２０－０８４９ 石川県金沢市堀川新町３-１ 金沢フォーラス６階０７６－２０３－８２９３１１：００～２２：００■みのる定食・能登牛と能登豚の自家製ハンバーグ定食 1,859円・能登豚のねぎ塩レモンステーキ定食 1,859円・天ぷら盛り合わせ定食加賀野菜入り 1,749円■みのるのごちそう定食・能登牛と能登豚の自家製ハンバーグと国産鶏の黒酢炒め定食 2,299円・能登豚のねぎ塩レモンステーキと加賀野菜入り豆乳グラタン定食 2,189円■能登牛の贅沢定食・能登牛の自家製ローストビーフ丼定食 2,409円・能登牛の溶岩焼きステーキ定食 3,729円■スイーツ・のとそだち牛乳を使用したソフトクリーム 429円・石川県産たまごの焦がしキャラメル濃厚プリン 539円■ドリンク・自家製ジンジャエール 429円・自家製レモンサワー 539円

【店舗イメージ】

【メニューイメージ】

【店舗ロゴ】